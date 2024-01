Roteiros originais de ‘Friends’ são resgatados do lixo e leiloados

Os roteiros originais de dois episódios da famosa série de televisão americana ‘Friends’, que foram recuperados de uma lixeira em um estúdio de gravação em Londres, foram colocados à venda na última sexta-feira.

Os rascunhos pertencem à quarta temporada da série muito popular e foram descobertos em 1998 por um membro da equipe dos Fountain Studios em Wembley, Londres, onde foram filmados dois dos últimos episódios. De acordo com Amanda Butler, da casa de leilões Hanson Ross em Royson, Hertfordshire, que irá conduzir o leilão, esses roteiros deveriam ter sido destruídos na época para evitar qualquer vazamento do desfecho da última temporada.

Agora espera-se que esses roteiros alcancem um preço entre 600 e 800 libras esterlinas. Ambos os roteiros foram usados na filmagem da parte final de dois episódios intitulados ‘The One With Ross’s Wedding’, nos quais membros do elenco original, incluindo Matthew Perry, Jennifer Aniston e David Schwimmer, gravaram cenas na Inglaterra. A pessoa que está vendendo os roteiros, cuja identidade ainda não foi revelada, trabalhou nesses estúdios britânicos até 1999 e os guardou em uma gaveta do criado-mudo antes de decidir fazer uma limpeza.

"Lembro-me de ter me perguntado a que membro do elenco eles teriam pertencido e, quando fui limpar minha mesa, coloquei tudo em uma caixa grande. Esqueci que os roteiros estavam lá", disse Amanda Butler, a responsável pelas operações. "Esses roteiros merecem ser propriedade de um grande fã de 'Friends'", acrescentou.

Do que se trata e onde você pode assistir Friends?

‘Friends’ é uma bem-sucedida série de televisão norte-americana que foi originalmente transmitida ao longo de dez temporadas, de 1994 a 2004. Criada por David Crane e Marta Kauffman, a trama se concentra em um grupo de seis amigos que compartilham suas vidas na cidade de Nova York. Os personagens principais, interpretados por Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) e David Schwimmer (Ross), se tornaram ícones da cultura televisiva.

‘Friends’ destacou-se como um fenômeno cultural, sendo amplamente considerada uma das comédias mais emblemáticas da história da televisão. A série explora os relacionamentos, carreiras e vidas pessoais desses seis amigos enquanto compartilham momentos de risos, lágrimas e experiências na Grande Maçã.

É importante ressaltar que 'Friends' é uma propriedade da Warner Brothers. Em janeiro de 2021, a plataforma Netflix removeu a série de seu catálogo. Apesar disso, os fãs ainda têm a oportunidade de desfrutar da bem-sucedida série em sua totalidade, incluindo o especial de reunião, através do HBO Max, disponível na Espanha e na América Latina.