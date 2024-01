Renovação de contrato com a Netflix: entenda os desafios e estratégias de Harry e Meghan

O príncipe Harry e Meghan Markle, em sua parceria com a Netflix, podem estar enfrentando obstáculos significativos na renovação do contrato, com rumores sugerindo a possibilidade de redução substancial de seus honorários. Até o momento, não há confirmação oficial sobre a renovação do acordo de cinco anos no valor de US$ 100 milhões (aproximadamente R$ 492 milhões).

Análise de desempenho e perspectivas

O especialista em relações públicas, Ryan McCormick, destaca que, embora o especial de Harry e Meghan tenha sido o documentário de estreia mais assistido na plataforma, a série subsequente enfrentou quedas de audiência em cada episódio. Além disso, a avaliação no Rotten Tomatoes é de apenas 19%, fatores que podem pesar nas decisões da Netflix quanto à renovação. McCormick prevê que a plataforma pode não considerar a renovação, a menos que o casal concorde com uma redução significativa de seus honorários e apresente uma proposta para uma série de programas.

Impacto do rompimento com o Spotify

Com o recente rompimento do acordo com o Spotify, McCormick sugere que Harry e Meghan precisam reforçar seus laços com as empresas de mídia. Ele destaca a importância de um possível “curso profissional de ‘rastejamento’” para preservar o relacionamento com a Netflix. O especialista ressalta que as relações turbulentas do casal com os streamings podem afetar negativamente seus acordos futuros.

Alternativas para geração de receita

Harry e Meghan/ Imagem: Chris Jackson/Pool/AFP via Getty Images

Diante da incerteza sobre a renovação com a Netflix, McCormick sugere que, se o casal não conseguir firmar um novo acordo, uma estratégia para gerar receita seria realizar uma série de palestras públicas e até mesmo considerar a possibilidade de iniciar seu próprio serviço de streaming.

Tendências e desafios futuros

O cenário de relações instáveis entre Harry, Meghan e os streamings pode impactar significativamente os acordos futuros do casal com empresas de mídia de alto nível. McCormick adverte que eles não devem esperar tratamento privilegiado com base em seu histórico e sugere que a renovação do contrato dependerá de negociações cuidadosas e ajustes substanciais nos termos financeiros.

Diante da incerteza que envolve a renovação do contrato com a Netflix, Harry e Meghan enfrentam a necessidade de reavaliar estrategicamente seus valores de mercado e se adaptar às demandas da indústria de streaming para garantir futuros acordos lucrativos. O desafio reside na capacidade do casal de reconciliar seu histórico de desempenho com as expectativas da Netflix e de outras plataformas de mídia.

Fonte: Splash UOL