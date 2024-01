Remake de Elas por Elas: Sérgio quer reparar erro do passado e ajudar Giovanni

Remake de Elas por Elas: Giovanni fica em choque com revelação sobre seus pais (Reprodução/Globo)

Após Giovanni (Filipe Bragança) descobrir não ser filho biológico de Helena (Isabel Teixeira) e Jonas (Mateus Solano), o personagem de Marcos Caruso no remake de Elas por Elas tenta reparar o seu erro do passado e decide que é hora de procurar quem são os pais biológicos do neto.

Em cenas futuras da novela da Globo, Sérgio percebe que está em um beco sem saída e que precisa ajudar o neto a entender sua história e, por isso, toma a decisão que vai desagradar a vilã da adaptação.

Vale destacar que o ricaço confessa que combinou com Míriam (Paula Cohen) de ela trocar os bebês na época, já que o de Helena havia nascido morto. Já no capítulo deste sábado (20), o personagem vivido por Filipe Bragança em Elas por Elas vai atrás da profissional em busca de detalhes sobre sua família biológica.

Remake de Elas por Elas: Giovanni fica com raiva ao descobrir troca de bebês na maternidade (Léo Rosario/Globo)

Helena fica em choque ao saber que o filho quer saber mais sobre quem é sua mãe biológica, mas fica ainda mais em pânico quando Sérgio decide ajudar o namorado de Ísis (Rayssa Bratillieri), tentando reparar tudo que fez no passado.

Durante a visita, a enfermeira chantagista não fala tudo que sabe, afinal, quer tirar proveito da situação. Porém, o personagem de Marcos Caruso não consegue ver seu neto aflito e fica responsável por averiguar a informação. Quem entra na história, mais uma vez, é Fagundes (Antonio Tabet), que começa uma investigação sobre a mãe biológica de Giovanni em Elas por Elas.

Remake de Elas por Elas: Helena também descobre que Sérgio roubou Giovanni da maternidade (Divulgação/Globo)

Mais para frente, o personagem descobre que sua mãe biológica não está mais viva, ficando muito decepcionado com todos. A verdade vem à tona depois de uma grande investigação em Elas por Elas. Sem saída, Helena se mostra sentimental e diz que, apesar da verdadeira origem biológica, ele sempre será seu filho.

Ao lado de Jonas, a protagonista da novela da Globo afirma que todos foram enganados por Sérgio e Míriam. Depois disso, Giovanni vai ao túmulo da sua mãe biológica, e uma atitude que sensibiliza não apenas Helena, mas também Sérgio, que, movido pelo medo de perder o neto, já havia tentado antes se redimir indo atrás da mãe do rapaz.

