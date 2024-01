“Perdeu o brilho como Piqué”: ex de Sofía Vergara reaparece, mas seu aspecto é criticado

2018 Vanity Fair Oscar Party Hosted By Radhika Jones - Arrivals Joe Manganiello and Sofia Vergara participam da Festa do Oscar Vanity Fair 2018 by Radhika Jones no Wallis Annenberg Center em 4 de março de 2018 em Beverly Hills, Califórnia. (Foto de Dia Dipasupil/Getty Images) (Dia Dipasupil/Getty Images)

Sofía Vergara e Joe Manganiello foram um dos casais que surpreenderam em 2023 ao anunciar seu divórcio após sete anos de casamento. Desde então, ela tem se encarregado de brilhar com seus novos projetos, enquanto ele tem enfrentado várias críticas.

A atriz está no meio das promoções de sua nova série para Netflix, 'Griselda', com a qual promete dar o que falar por se tratar de uma produção baseada na vida da reconhecida traficante colombiana.

A Joe foi dado uma nova chance no amor com a atriz Caitlin O’Connor, com quem foi flagrado várias vezes em passeios românticos, enquanto Sofía tem sido relacionada com Justin Suliman, um médico reconhecido.

O ex de Sofía Vergara recebe críticas por sua aparência

Enquanto Sofia Vergara começou o ano de 2024 com tudo, tornando-se uma das atrizes latinas mais comentadas do momento, o mesmo não aconteceu com seu ex-parceiro, que até enfrentou críticas pela sua aparência.

Apesar de Joe ter sido elogiado como um dos homens mais bonitos de Hollywood por sua inegável atratividade física, há aqueles que afirmam que ele parece pior desde que terminou seu relacionamento com Vergara.

Aos seus 47 anos, parece ter “perdido o seu brilho” e até o comparam com outros famosos como Gerard Piqué, de quem afirmam que desde que traiu Shakira, a sua aparência se deteriorou.

El ex de Sofía Vergara.



Se ponen feitos cuando los deja una colombiana 👀



Como el Piqué y el Anuel pic.twitter.com/xv0bFHZZO1 — Me dicen Antonella pero me llamo Alberto (@antonella_kikis) January 13, 2024

O mesmo não acontece com Sofia, que aos 51 anos ainda é uma das atrizes mais sensuais de Hollywood e, apesar da idade, continua determinada a subir na indústria cinematográfica.

"O ex de Sofía Vergara. Eles ficam feios quando são deixados por uma colombiana, como Piqué e Anuel", replicou uma conta no Twitter onde podemos ver Joe em um tapete vermelho junto com sua nova parceira.

Os comentários não demoraram a aparecer entre aqueles que confirmam que separar-se de Sofia não foi uma grande opção.

"Chamam de 'azarado', 'estão todos piorzinhos', 'cara, o que aconteceu com você', 'aquele homem era muito bonito e agora parece velhinho', comentaram."

Recentemente, foi a própria Sofía quem deu detalhes sobre os motivos que levaram ao fim do seu relacionamento, deixando muitos surpresos, pois tudo indica que ele deseja ser pai, mas a maternidade não está nos planos da atriz.

“Meu casamento terminou porque meu marido era mais jovem, queria ter filhos e eu não queria ser uma mãe mais velha. Sinto que não é justo para o bebê... estou pronta para ser avó, não mãe”, disse a famosa que tem um filho de 30 anos.