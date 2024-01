“Parece um mendigo”: filho de Will Smith recebe críticas por parecer “desleixado”

Will Smith / Jaden / Trey Smith O filho do famoso segue dando o que falar ao seus 25 anos (Instagram (@willsmith) / (@enbuscadelafelicidad_movie))

Will Smith e sua família têm enfrentado várias polêmicas nos últimos anos devido aos estilos que costumam adotar, que são duramente criticados por serem considerados inapropriados ou exagerados. Além disso, o relacionamento comentado do ator com Jada Smith, seu filho Jaden Smith, tem sido alvo de duras críticas.

O jovem de 25 anos iniciou sua carreira no mundo da atuação desde muito jovem ao lado de seu pai, por isso seu crescimento tem sido no meio da vida midiática. Jaden passou por polêmicas fases em sua vida, sendo alvo de críticas e até mesmo zombarias em várias ocasiões.

A maioria delas tem se concentrado na sua aparência física, e agora através das redes sociais surgiram alguns vídeos onde criticam o seu físico e a sua forma particular de se vestir, a ponto de compará-la com pessoas que vivem na rua.

O vídeo de Jaden Smith que o confundem com um indigente

Através da rede social X, apareceu um vídeo onde se pode ver Jaden Smith em um evento de moda, onde decidiu vestir uma camiseta laranja folgada junto com uma calça bege. Seu rosto estava em grande parte coberto com seus dreadlocks.

"Não ignore ou menospreze um mendigo quando passar por baixo de uma ponte, pois pode ser o próprio Jaden Smith", comentaram junto à publicação.

Nunca ignores o trates con menosprecio a un indigente cuando pases debajo de algún puente, porque puede tratarse del mismísimo Jaden Smith. pic.twitter.com/Oob4WbmRpx — ᴹᴱᴹᴱ ᴮᴵᴾᴼᴸᴬᴿ  (@MemeBipoIar) September 22, 2023

O jovem que se aventurou no mundo do design de roupas tem sido alvo de críticas por sua aparência magra e sua maneira de se vestir, e há até mesmo aqueles que o acusam de fazer uso de substâncias entorpecentes que o levaram a essa condição.

"A pessoa quando tem dinheiro fica louca drogada", "parece um vagabundo", "Will Smith deve se perguntar todos os dias onde falhou", "Os ricos e suas coisas", expressaram.

Há alguns anos atrás, o também modelo enfrentou vários problemas de saúde, desencadeados por uma dieta vegana que o deixou sem alguns nutrientes e vitaminas necessárias para o organismo, situação que o fez perder consideravelmente peso.

“Percebemos que ele não estava consumindo quantidades suficientes de proteína e estava se consumindo. Ele tinha uma aparência horrível, como se estivesse esgotado ou doente”, contou sua mãe através do Facebook.