Paraíso Tropical: após mentira, Antenor joga toda fúria em cima do protagonista

Revoltado por descobrir que sua mulher vivia um relacionamento fora do casamento, Antenor (Tony Ramos) esquece que fazia o mesmo com Fabiana (Maria Fernanda Cândido) e joga toda sua fúria em cima do protagonista Paraíso Tropical ao cair em mentira de Olavo (Wagner Moura).

Acontece que o vilão da novela da Globo orquestra mais um plano para envenenar a mente do empresário e deixar Daniel (Fábio Assunção) em maus lençóis. Nesta mentira, Olavo diz que o personagem principal sabia do caso entre Ana Luísa (Renée de Vielmond) e Lucas (Rodrigo Veronese).

Logo em seguida, Antenor vai tirar satisfação com seu braço direito de forma agressiva, acusando o rapaz de ser conivente com as traições da esposa: “Mentiroso, mau-caráter, acobertando as safadezas daqueles dois na tua casa”, começa ele.

Paraíso Tropical: Daniel é vitima de um novo plano de Olavo (Willian Andrade/Globo)

O personagem de Fábio Assunção em Paraíso Tropical não entende a brutalidade da conversa, mas Antenor segue afirmando que ele deu uma punhalada pelas costas: “Na frente bancando o bom amigo, bom rapaz, grato”, ataca o empresário.

Daniel se assusta com tudo que foi dito e nega qualquer envolvimento no caso de Ana Luísa, mas Antenor segue despejando sua raiva: “Daquela ordinária e daquele cachorro do seu amigo Lucas. E de você, que não tem nem a desculpa do desejo, é mau caráter mesmo. Ou você se realizava com o que aquele cachorro do seu amigo falava do que fazia com a minha mulher?”.

Paraíso Tropical: Ana Luisa e Lucas são pegos em flagrante (João Miguel Júnior/Globo)

Antenor não para de gritar e chega ainda a questionar para quantos homens Daniel emprestou sua casa para a traição da esposa: “Para quantos outros você emprestou aquele matadouro para dormirem com a minha mulher? Para com esse teatro! Você me enganou a vida toda, só que exagerou, não precisava arrumar homem para a minha mulher”.

O protagonista de Paraíso Tropical tenta se defender do ataque gratuito, sem saber que tudo foi um plano de Olavo: “Eu não acredito que Ana Luísa e nem o Lucas tenham feito algo pelas suas costas. Eu conheço bem os dois”, fala o mocinho.

“Tô falando a verdade e você vai ter que acreditar! Eu não sabia nada disso. Eu não vou bater em você na sua sala. Você está completamente louco!”, vai finalizar Daniel, saindo do local.

