O filme recém-adicionado à Netflix que está abalando a todos com seu tema sobre o luto

A Netflix tem uma ampla oferta em seu catálogo de filmes divertidos que te fazem rir muito, sem esperar tramas muito profundos (ideais para passar o tempo depois de um dia cansativo), mas também, você pode encontrar produções emocionantes que convidam à reflexão em tempos difíceis.

Foi assim que recentemente adicionou Good Grief - Do Outro Lado da Dor, um filme de Dan Levy, em sua estreia como diretor, no qual aborda o tema do luto, algo com o qual, infelizmente, a maioria das pessoas está muito familiarizada.

O filme segue um homem que chora a perda de seu marido enquanto seus dois melhores amigos o ajudam em sua jornada de dor e aceitação, mostrando não apenas o processo de dor e tristeza que ele atravessa, mas também a importância de ter uma rede de apoio.

O resultado não é exatamente original, nem é especialmente revelador, mas leva a alguns momentos de coração genuíno, em parte graças ao excelente elenco que Levy reuniu.

Do Outro Lado da Dor Um filme sobre o processo de luto que vai te emocionar (Netflix)

A súbita morte de Oliver certamente tem a intenção de impactar, mas em vez disso, parece deliberadamente dilacerante, escrito para extrair a máxima quantidade de simpatia de nós.

A dor imediata de Marc é crível e palpável, mas o filme percorre o primeiro ano após a morte de Oliver. Pouco tempo depois de ser obrigado a lidar com as demandas do editor de Oliver, apenas um mês após sua morte, o roteiro de Levy pula para o verão, quando a volúvel melhor amiga de Marc, Sophie (Negga), o registra em um aplicativo de encontros. Pouco depois, é Natal novamente e Marc enfrenta uma revelação desconfortável sobre Oliver. Dizer mais seria um spoiler, mas a reviravolta não é muito surpreendente quando se trata desse tipo de história sobre a perda repentina de um cônjuge.

O que aprendemos de um filme como Do Outro Lado da Dor

Morre a pessoa que mais ama neste mundo. Então descobre que ela mentiu. Essa é a premissa de Good Grief, mas o luto não se aplica apenas à morte, mas sim a uma série de formas e tamanhos diferentes do que se poderia esperar, e todos podem coexistir, fazer-nos sofrer e crescer.

Todas as formas de luto são válidas, apesar de existir uma hierarquia em torno de qual luto merece ser chorado ou honrado, e essa é uma das grandes lições que o filme nos mostra.

Embora a trama seja previsível, pode-se encontrar respostas complexas para um tema tão difícil como a morte, porque cada pessoa experimenta e processa as diferentes etapas do luto de maneira diferente. Inevitavelmente, os sentimentos vão em ziguezague, tentamos coisas para afogar a dor, nos sentindo melhor um dia e horríveis no próximo. Nada se move de forma previsível. Ninguém pode te dizer como resolver isso, porque não pode ser resolvido, apenas vivido.