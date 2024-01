Netflix: o documentário baseado em uma história real arrepiante que tem duração de 80 minutos e é realmente assustador

Se já assistiu filmes como O Exorcista, Invocação do Mal, Annabelle e A Freira, este filme vai te assustar do começo ao fim e você pode assisti-lo na Netflix, trata-se de O Diabo no Tribunal, que se tornou um dos filmes mais assistidos na plataforma de streaming e conta uma história real que é quase tão assustadora quanto a versão de ficção.

De acordo com o portal Esquire, o cineasta James Wan deu à franquia The Conjuring uma camada extra de arrepios: todas as suas histórias seriam baseadas em perturbadores eventos reais vividos pelo verdadeiro casal Warren, famosos exorcistas, demonologistas e encanadores de outras anomalias paranormais.

Porque os Ed e Lorraine Warren, interpretados por Patrick Wilson e Vera Farmiga na tela grande, realmente existiram e percorreram os meios de comunicação norte-americanos por anos, relatando alguns dos casos paranormais mais sinistros.

De Invoção do Mal ao O Diabo no Tribunal

Um desses casos, conhecido como a possessão de Brookfield - que inspirou o Arquivo Warren - complicou-se especialmente. O assunto não eram mais bonecos que se moviam demais à noite ou casas com uma maldade inadequada para uma propriedade, mas sim um assassinato.

Pior ainda: um assassinato que não ocorreu antes dos Warren intervirem no caso, mas sim depois. Na verdade, de alguma forma - e de acordo com a versão demoníaca da história - o trabalho do casal de exorcistas naquele assunto teve muito a ver com a tragédia que ocorreu alguns meses depois.

Em 1981, os Warren foram para Brookfield, Connecticut, para exorcizar David Glatzel, um menino que, segundo sua família, estava possuído. Na cerimônia também estavam presentes Debbie, a irmã mais velha de David, e seu namorado, Arne Cheyenne Johnson. Aparentemente, durante o suposto exorcismo, o jovem de 19 anos teria pedido ao demônio que deixasse o corpo da criança para possuí-lo, e o diabo, muito diligente, assim o fez.

Algumas semanas depois, em 16 de fevereiro, Johnson estava discutindo com seu senhorio e vizinho, Alan Bono, quando o matou a facadas.

O tratamento judicial

O filme do universo The Conjuring entra em terreno puramente fictício, mas o evento real teve consequências. E é dessas consequências que trata o filme Juízo ao diabo: o tratamento judicial de um caso de assassinato supostamente cometido pelo demônio.

O documentário da Netflix, que tem menos de uma hora e meia de duração, reconstrói o julgamento de Arne Cheyenne Johnson, o primeiro na história dos Estados Unidos em que a possessão demoníaca foi oficialmente alegada como argumento de defesa.