Netflix: a emocionante minissérie de 4 episódios baseada em uma história real e que é uma verdadeira joia

Dentro do vasto catálogo de séries e filmes disponíveis na plataforma Netflix, sempre há algumas produções que permanecem mais ocultas e que poucas pessoas viram, mas que são verdadeiras joias. E um desses casos é ‘A Vida e a História de Madam C.J. Walker’.

A minissérie de apenas 4 episódios que você vai devorar na Netflix

A produção conta apenas com quatro episódios de aproximadamente 45 minutos, que foram aclamados pela crítica e pelos espectadores.

"Uma humilde lavadeira afro-americana ergue um império de produtos de beleza e se torna a primeira milionária autodidata. Baseado em uma história real", afirma a sinopse da Netflix.

A produção adapta o romance biográfico ‘On Her Own Ground: The Life and Times of Madam C.J. Walker’, escrito por A’Lelia Perry Bundles, e é estrelado pela premiada atriz Octavia Spencer, contando também com Tiffany Haddish, Carmen Ejogo, Blair Underwood e Garrett Morris no elenco.

Portanto, se você quiser assistir a uma produção de poucos episódios e que também é uma história emocionante baseada em fatos reais, ‘A Vida e a História de Madam C.J. Walker’ é uma excelente opção na Netflix.