Jojo Todyinho na Globo: "estou pronta para o MesaCast BBB 24"

Jojo Todynho, conhecida por suas músicas e pela presença nas redes sociais, está pronta para conquistar novos horizontes na televisão. Em uma entrevista à Caras Brasil, a carioca comemorou sua contratação pela Globo para o MesaCast BBB 24, disponível no Globoplay, revelando empolgação com a oportunidade de comentar os acontecimentos do reality, diz a Caras.

Novo desafio

"Estou muito feliz e empolgada com essa oportunidade. Acho que está sendo incrível poder acompanhar de pertinho tudo o que rola no BBB e poder comentar sobre as tretas e os barracos, né? Estou pronta para essa nova jornada e com certeza vou me divertir muito", disse Jojo.

A artista, que apresentou o programa Jojo Nove e Meia em 2021, expressou sua paixão por estar diante das câmeras e sua disposição para novos desafios.

"Adoro estar na frente das câmeras e poder mostrar a minha personalidade e a minha alegria para o público. Estar comentando o BBB é uma experiência incrível e estou pronta para abraçar essa oportunidade", declarou.

No MesaCast, Jojo compartilha o comando com Ana Clara Lima, Mari Gonzalez, Nany People e Pequena Lo, destacando-se por sua personalidade forte e opiniões polêmicas.

Ela assegura estar preparada para o desafio, conhecendo as expectativas dos exigentes fãs do programa. "Eu adoro o BBB, acompanho desde sempre, então estou super preparada para esse desafio. E sei que os fãs são exigentes, mas estou pronta para dar o meu melhor e oferecer uma visão diferente e divertida do programa", afirma Jojo.

Além do trabalho na Globo, Jojo Todynho também está se preparando para o Carnaval deste ano, onde será uma das musas da Mocidade. Animada com os preparativos, ela destaca a importância de sair na escola, considerando o desfile como seu lugar especial no Carnaval.