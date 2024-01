Jaque Ciocci confirma que se separou de Edu Guedes

Nesta quarta-feira, 17, a repórter e bailarina Jaque Ciocci anunciou nas redes sociais o fim de seu namoro de um ano e meio com o chef e apresentador Edu Guedes. O término ocorreu discretamente, após surgirem boatos sobre um possível envolvimento de Jaque com a apresentadora Ana Hickmann.

A revelação nas redes sociais

Captura-de-tela-2024-01-17-190901

Utilizando os stories de seu Instagram, Jaque respondeu perguntas dos seguidores, confirmando a separação há dois meses, em novembro do ano passado, sem entrar em detalhes sobre os motivos.

Jaque e Edu assumiram o relacionamento publicamente em junho de 2022. A repórter, ex-bailarina do apresentador, conheceu Edu nos palcos do programa de Faustão na Band.

Detalhes do início do namoro foram revelados por Jaque em um quadro especial, destacando o encontro nos bastidores do programa e a troca de habilidades: Edu ensinava culinária, e Jaque, dança.