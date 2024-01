Gene Simmons é revelado como atração surpresa do Summer Breeze 2024

Acabou o mistério! Na tarde da última quarta-feira, dia 17 de janeiro, a organização do Summer Breeze Open Air revelou a atração surpresa que fecha o line-up do festival. Com data marcada para os dias 26, 27 e 28 de abril, a segunda edição do Summer Breeze no Brasil acontecerá novamente no Memorial da América Latina e conta com a presença de grandes nomes do rock nacional e internacional.

Após semanas de espera, a organização confirmou que o último headliner a ser revelado era a Gene Simmons Band, projeto solo do lendário baixista do Kiss. No entanto, apesar da empolgação dos fãs pela confirmação, uma mudança no line-up por dia do evento causou descontentamento entre os que já compraram ingressos.

No anúncio inicial das atrações por dia de evento, era esperado que a apresentação de Gene acontecesse no domingo, dia 28 de abril. No entanto, devido a incompatibilidade de agendas, a data da apresentação foi alterada para a sexta-feira, dia 26 de abril, fazendo com que a banda Mercyful Fate, uma das maiores atrações do evento, tenha sua apresentação transferida para o domingo.

Desta forma, os fãs que já possuíam ingressos específicos para a apresentação da banda acabaram criticando a atitude da organização.

Além da Gene Simmons Band, a banda de thrash metal Flotsam and Jetsam também foi confirmada no festival e se apresentará na sexta-feira.

Troca de ingressos e revolta nas redes sociais

Apesar da animação com a nova atração confirmada para o Summer Breeze, os fãs do Mercyfull Fate ficaram indignados com a mudança na data da apresentação da banda.

Segundo divulgado pela organização do festival, a alteração foi necessária para uma “melhor adequação” das atrações. Diante disso, a possibilidade de alterar a data do ingresso foi ofertada.

“Estamos felizes em receber Flotsam & Jetsam pela primeira vez no Brasil, o ícone Gene Simmons e sua banda solo como headliner da sexta-feira, e encerrando o festival com chave de ouro no domingo, a lenda do metal Mercyful Fate!”

“Atenção! Quem adquiriu ingressos para sexta-feira por causa do Mercyful Fate poderá efetuar a troca através da Clube do Ingresso, quem comprou o pass ou os ingressos sem data marcada não precisa se preocupar”.

Veja a publicação oficial:

