Estreias da Netflix para o restante de janeiro: ‘Griselda’ e mais chegarão até o dia 31 do mês

A Netflix começou o novo ano com o pé direito graças ao lançamento no início de janeiro de várias produções que têm desfrutado de grande sucesso, como o aclamado filme ‘A Sociedade da Neve’.

Agora, faltando pouco para terminar o primeiro mês, a plataforma teria como objetivo encerrar o período em grande estilo com o lançamento de mais de 30 produções de vários gêneros.

Até o dia 31 deste mês, o gigante do streaming adicionará ao seu catálogo desde séries e filmes originais muito esperados como ‘Griselda’, até títulos aclamados sob licença como ‘A favorita’.

Séries e filmes que chegarão na segunda quinzena de janeiro

Para que você não perca nada, reunimos todas as séries, filmes, documentários, animações e reality shows que chegarão à Netflix América Latina de meados a fim de janeiro de 2024.

‘Griselda’

Sofía Vergara lidera esta série sobre Griselda Blanco, uma traficante colombiana que acumulou uma fortuna com o tráfico de cocaína da Colômbia para os EUA através de Miami nos anos 70 e 80.

Sinopse: Depois de escapar de Medellín para Miami com seus três filhos e um quilo de cocaína, Griselda Blanco se torna a impiedosa chefe de um próspero império do narcotráfico.

Data de lançamento: 25 de janeiro

‘Baby Bandito’

Os atores Nicolás Contreras, Francisca Armstrong e Pablo Macaya protagonizam os oito episódios desta intrigante série inspirada no incrível roubo ocorrido no Chile em 2014.

Sinopse: Seu nome é Kevin Tapia. Mas na Europa ele é conhecido como "Il Baby Bandito". Esta é a história do skatista que realizou o roubo do século no Chile.

Data de lançamento: 31 de janeiro

‘O legado’

Os amantes das séries sul-coreanas não podem perder esta série de suspense com as atuações principais das talentosas estrelas Kim Hyun-joo, Park Hee-soon e Park Byung-eun.

Sinopse: Uma mulher se vê envolvida em uma série de assassinatos e segredos obscuros após herdar um cemitério de um tio que não conhecia.

Data de lançamento: 19 de janeiro

‘60 minutos’

Os fãs de filmes de ação e aventura devem assistir assim que for lançado este longa-metragem alemão estrelado por Emilio Sakraya, Dennis Mojen e Marie Mouroum.

Sinopse: Desesperado por manter a custódia de sua filha, um lutador de artes marciais mistas abandona uma luta e atravessa Berlim em alta velocidade para chegar no aniversário da menina.

Data de lançamento: 19 de janeiro

‘Kübra’

Çağatay Ulusoy voltará a mostrar seu grande talento neste drama turco, onde interpreta um ex-soldado cuja vida em Istambul muda depois de receber mensagens de um usuário chamado Kübra.

Sinopse: Quando começa a receber mensagens que parecem prever o futuro, um homem ganha seguidores... e poderosos inimigos.

Data de lançamento: 18 de janeiro

‘A Cozinha’

Kane Robinson, Jedaiah Bannerman e Hope Ikpoku Jr lideram o elenco deste drama social ambientado em um futuro distópico não muito distante, marcando a estreia de Daniel Kaluuya como diretor.

Sinopse: Izi tem a oportunidade de escapar de The Kitchen, um dos bairros mais pobres de Londres. Mas quando Benji entra em sua vida, ela precisa tomar uma decisão difícil.

Data de lançamento: 19 de janeiro

Outras produções que chegarão à Netflix até o final de janeiro são: