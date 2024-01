Esses filmes nunca estiveram no top 10 de popularidade, mas ganharão o seu coração

Às vezes, as opiniões dos críticos entram em conflito com as do público em geral, o que faz com que muitos filmes não consigam entrar nas listas de popularidade.

Mesmo quando eles causam muito alvoroço, simplesmente não aparecem entre ‘os mais vistos’ nas plataformas de streaming e até passam despercebidos até que voltem a ser comentados algum tempo depois. Claro que estar em uma lista ou não não define sua qualidade ou o impacto que têm na audiência.

Filmes que nunca estiveram no TOP 10, mas que você vai adorar

O agente invisível (The Gray Man)

Surpreendentemente, este filme estrelado por Ryan Gosling como Six, um agente da CIA, recebeu duras críticas dos especialistas, mas o público opinou o contrário. E não é para menos, já que o elenco também conta com Ana de Armas, Regé-Jean Page e Chris Evans. É uma história de espiões que precisam manter suas verdadeiras identidades em segredo para realizar as missões mais perigosas ao redor do mundo.

Embora tenha sido criticada por ser genérica e imitar melhores filmes de ação como ‘John Wick’ e ‘James Bondo, ainda é suficientemente divertida para os fãs do gênero. Você pode assisti-la na Netflix.

Aviso Vermelho

Uma comédia de ação estrelada por Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot pode não ter impressionado a crítica, mas sim os fãs. Ela não foi um dos melhores filmes da Netflix, embora o público tenha sido conquistado pelos impressionantes cenários da Alemanha, Itália e outros países, bem como pela trama de assaltos e cenas de luta. Você pode assisti-lo na Netflix.

Ela é o Cara

Uma comédia romântica clássica dos anos 2000 que apresenta Amanda Bynes como Viola, uma garota que substitui seu irmão em um internato para jogar futebol. A trama certamente é simplória, mas ao mesmo tempo comovente, pois envolve a audiência nas trapalhadas de Viola ao convencer a todos de que é seu irmão, ser a jogadora e estudante estrela, e evitar se apaixonar pelo bonitão da escola.

Trata-se de uma adaptação livre de ‘Noite de Reis’ de Shakespeare que talvez tenha passado despercebida, que não recebeu as melhores críticas e não se destacou entre as melhores, mas certamente conquistou vários. Você pode assisti-lo no Netflix e Amazon Prime.

O Maior Espetáculo

Hugh Jackman é sem dúvida um espetáculo. Infelizmente, sua emocionante interpretação do fundador do circo P.T. Barnum não foi suficiente para salvar ‘The Greatest Showman’ de uma enxurrada de críticas negativas. Alguns até chamaram o filme de “superficial e sem sentido”. Independentemente disso, ‘The Greatest Showman’ arrecadou 435 milhões de dólares, ganhou o Globo de Ouro de Melhor Canção Original por ‘This is Me’ e conquistou o coração dos fãs. Você pode assisti-lo no Disney Plus.

A proposta

O filme centra-se em Margaret (Sandra Bullock), nascida no Canadá, que chantageia seu assistente Andrew (Ryan Reynolds) para agir como seu noivo quando ela deixa seu visto expirar e é ameaçada de deportação. Por sua vez, Andrew convence Margaret a visitar sua casa no Alasca como condição para aceitar o relacionamento falso.

Independentemente das críticas relativamente negativas, ‘The Proposal’ é conhecido como uma das comédias românticas mais emblemáticas da década de 2000, graças a deixar o coração contente. Bullock e Reynolds formam uma equipe divertida, complementada pela atuação inesquecível de Betty White. Você pode assisti-lo no Star+.