Davi surpreendido ao descobrir idade de Yasmin Brunet no 'BBB 24'

Durante uma conversa na casa do 'Big Brother Brasil 24', Davi ficou surpreso ao descobrir que Yasmin Brunet tem 35 anos. Sua expressão facial de choque rapidamente se tornou motivo de memes nas redes sociais, com os fãs comentando sobre a aparente surpresa do participante.

Comentários dos internautas:

?Foi a minha reação também, eu achando que tinha 22.? ?Ela tem uma carinha de 18 e um corpo de 25.? ?Ele enxerga a beleza que ela tem. Enquanto isso, os outros ?alecrins dourados? preferem julgar a aparência dessa mulher.?

Davi se desculpa com Nizam

Após participar da dinâmica do 'Sincerão', Davi procurou Nizam para esclarecer o desentendimento entre os dois. Em uma conversa franca, Davi pediu desculpas por seu comportamento agressivo no último domingo, 14, explicando que agiu baseado em uma falta de informação e mal entendido.

O participante, emparedado, admitiu seu erro e afirmou estar olhando nos olhos de Nizam com sinceridade. A conversa destacou a importância da comunicação clara e do entendimento mútuo no ambiente do 'BBB 24', evidenciando a busca por reconciliação entre os participantes.