Charles tenta convencer William a se reconciliar com Harry – em meio à pressão para renunciar ao trono

O Rei Charles III do Reino Unido, desempenhando um papel surpreendente de pacificador, está em uma missão delicada para reunir os irmãos Príncipes William e Harry. Desde a renúncia do príncipe Harry e Meghan Markle às suas funções na monarquia em 2020, as relações familiares ficaram tensas, especialmente entre os dois irmãos.

Recentemente, fontes do palácio informaram ao Mirror que o caçula Harry deu sinais de uma aproximação com o pai, Charles, por ocasião do 75º aniversário do monarca em novembro. O duque de Sussex telefonou para seu pai, enviou vídeos dos netos parabenizando-o, e, apesar das diferenças, parece haver um resgate do vínculo entre pai e filho.

Diferentemente de William, que está ansioso para assumir o trono, Charles não se sente pressionado ao falar com Harry. A fonte explicou que, apesar das divergências, eles conseguiram reparar a relação, e Charles enxerga em Harry as qualidades de sua falecida esposa, Diana.

William recebe a missão real de reconciliação

Charles e Harry/ Getty Images

Com a clareza que a idade traz, Charles designou uma missão importante ao filho mais velho, William. Uma fonte revelou que Charles quer que William tome a iniciativa de estender a mão e melhore sua relação com Harry. “É a missão de Charles fazer com que os meninos se deem bem”, destacou a fonte, ressaltando a importância do primogênito assumir um papel ativo na reconciliação.

Harry, por sua vez, expressa o desejo de começar o ano novo com o pé direito, focando em fazer as pazes com seu pai. Felizmente, Charles compartilha dessa disposição, criando um ambiente propício para a reconciliação entre os dois irmãos.

A busca por paz após conflitos públicos

O distanciamento entre William e Harry tornou-se mais evidente após a entrevista bombástica de Harry e Meghan à apresentadora Oprah, que marcou o primeiro grande conflito público entre o casal e a família real. Posteriormente, Harry lançou uma autobiografia em janeiro de 2023, revelando detalhes polêmicos e atacando o irmão mais velho. Além disso, ao lado de Meghan, participou de uma série documental criticando o período em que viveram no Reino Unido.

Charles, William e Harry: um vínculo real a ser restaurado

A iniciativa de Charles em promover a reconciliação entre os filhos reflete não apenas a busca por uma harmonia familiar, mas também a necessidade de preservar a imagem da monarquia. Ainda que os conflitos públicos tenham marcado os últimos anos, a esperança reside na disposição de Charles, William e Harry em restaurar o vínculo real que os une.

Fonte: Revista Monet