Assinaram o divórcio? Assim seria a convivência do Rei Felipe e Letizia após a suposta infidelidade

Princesa Leonor se gradua na UWC Atlantic College no País de Gales Nesta imagem de selfie fornecida pela Casa Real da Espanha, podemos ver o Rei Felipe VI da Espanha, a Rainha Letizia, a Princesa Leonor e a Princesa Sofia participando da formatura da Princesa Leonor na UWC Atlantic College, em 20 de maio de 2023 no País de Gales. (Photo by Handout/Spanish Royal Household via Getty Images) (Handout/Spanish Royal Household via Gett)

O casamento do Rei Felipe VI e da Rainha Letizia continua sendo motivo de conversa, depois que ela foi acusada de tê-lo enganado com seu ex-cunhado Jaime del Burgo, e embora ambos tenham optado pelo silêncio, sua linguagem corporal em suas últimas aparições tem sido motivo de análise.

De acordo com vários meios de comunicação espanhóis, o casal real encontra-se no meio de uma crise difícil de esconder em seus compromissos reais, por isso estimam que será apenas uma questão de tempo até confirmarem sua separação.

No entanto, a suposta crise não seria nada nova, já que o casal teria chegado a um acordo há alguns anos, por isso sua convivência não é como a de esposos tradicionais, mas sim mais como "por conveniência".

Assim seria a convivência do Rei Felipe e Letizia

Jaime del Burgo se encarregou de dar detalhes sobre o que teria sido seu relacionamento com Letizia e infidelidade ao Rei, pois ambos teriam terminado seu romance dias antes dela subir ao altar com Felipe VI. Após o casamento, o empresário se casou com Telma Ortiz, irmã da rainha.

Para surpresa de muitos, Del Burgo assegurou que ambos retomaram o relacionamento em 2012 quando já estavam casados, o que causou grande indignação entre os seguidores da família real da Espanha.

Agora os rumores apontam que a ex-jornalista pediu o divórcio ao Rei para viver sua história de amor com Jaime, mas uma cláusula do divórcio a levou a continuar fingindo tal relação.

Parece que Letizia perderia a guarda das suas filhas, pois, sendo filhas do Rei, elas não podem viver em outro lugar senão no palácio da Zarzuela. Embora afirmem que ela assinou o divórcio, ela decidiu ficar junto com suas filhas e conviver com o rei em quartos separados cada um.

Tudo indica que ambos não costumam se encontrar dentro do palácio e que só se mostram juntos em eventos protocolares, onde até se beijaram e mostraram gestos de amor, os mesmos que desapareceram desde o início de 2024, devido ao escândalo causado pelo ex-cunhado da realeza. Até o momento, as declarações de Jaime não têm uma prova que culpe diretamente Letizia, mas nos últimos dias ele ameaçou novamente contar mais sobre o suposto caso amoroso através de um livro.