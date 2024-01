As situações de desrespeito do príncipe William para com Kate Middleton: “Ele a fez passar vergonha” O príncipe William e Kate Middleton já tem 10 anos de casados (Instagram: @_kate_middleton_royal)

Kate Middleton e o príncipe William já têm 10 anos de casamento, mas como todo casal, eles tiveram altos e baixos em seu relacionamento, inclusive antes do casamento, no qual eles tiveram três filhos, os príncipes George, Charlotte e Louis.

Apesar de os príncipes de Gales serem um exemplo de um casal unido e muito sólido, eles passaram por momentos muito difíceis antes de chegar ao casamento.

Meios britânicos garantem que houve tantos que a Kate chegou a se sentir humilhada pelas atitudes que o herdeiro da coroa teve durante o tempo em que estiveram separados.

Saía para festas com outras pessoas?

De acordo com a revista Vanidades, Kate e William namoraram por vários anos, mas houve um momento em que o casal estava separado e ambos seguiram caminhos diferentes, pois, segundo o herdeiro do trono, eles precisavam encontrar o próprio caminho para se reencontrarem depois.

A jornalista Katie Nicholl, correspondente do Mail On Sunday, afirmou que Middleton ficou chateada com o primogênito de Diana porque, durante o tempo em que não estavam juntos, "ele não parava de fazer tolices com outras mulheres enquanto saía para festas à noite".

Destaca que a princesa de Gales chegou a recriminar o filho mais velho de Charles III por essa atitude para com outras mulheres, já que esse tipo de atitudes fazia com que ela se sentisse não apenas humilhada, mas também desprestigiada.

William a fez passar vergonha

Middleton considerava, de acordo com a jornalista, que o fato de William ser visto ‘flertando’ com outras mulheres afetava sua imagem, situação que também foi mencionada pelo The Mirror.

"Kate disse a William que ele estava fazendo ela passar vergonha. Ela teve que lidar por anos com garotas que se jogavam em cima de seu namorado e por um tempo achou engraçado e até lisonjeiro. Mas depois ela disse que estava degradando sua imagem e a dela própria", relata a mídia britânica.

“Ela disse a ele que não estava preparada para ser tratada como um capacho e que seu comportamento despreocupado estava afetando sua imagem. No passado, ela sempre havia deixado esse tipo de coisa de lado, mas isso realmente a incomodava”, destaca.

Além disso, durante esse distanciamento do casal, William foi visto em várias saídas e clubes noturnos, com mulheres e vários de seus amigos, o que levou a imprensa a comentar todo tipo de coisas sobre Kate Middleton.