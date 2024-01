A polícia conclui a investigação sobre a morte de Matthew Perry

A morte de Matthew Perry causou comoção na indústria do entretenimento americana, especialmente levando em consideração as circunstâncias em que foi encontrado sem vida, por isso o departamento de polícia de Los Angeles abriu uma investigação, que aparentemente já chegou ao fim.

O ator consolidou sua carreira após sua participação na popular série ‘Friends’, onde compartilhou a tela com importantes estrelas; no entanto, ao longo de sua trajetória, conseguiu se destacar por outros papéis em programas de televisão e filmes.

Encerram investigação sobre a morte de Matthew Perry

Desde o dia 28 de outubro, surgiram muitas dúvidas sobre os motivos que teriam levado à morte do famoso, por isso, em dezembro de 2023, o Escritório do Médico Legista do Condado de Los Angeles compartilhou que a causa da morte foi devido aos efeitos agudos da ketamina.

Além disso, após uma investigação intensiva, a polícia determinou que era hora de encerrar o caso depois de confirmar que as causas de sua morte foram devido a uma superestimulação cardiovascular e depressão respiratória, descartando qualquer indício de crime.

No meio da investigação realizada pelas autoridades competentes, foi revelado que Matthew usava a cetamina para tratar a depressão com a qual foi diagnosticado, assim como a substância conhecida como buprenorfina, geralmente usada para tratar o consumo de opioides.

Quase três meses após a morte de Matthew Perry, seus fãs continuam mantendo vivo seu legado através dos projetos em que ele se envolveu desde o início de sua carreira, além de seus colegas que lembram com carinho seu trabalho em conjunto.