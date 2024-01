A aclamada comédia sombria que chegará à Netflix em janeiro: teve dez indicações ao Oscar

Rachel Weisz é uma das estrelas do famoso filme que chegará à Netflix em janeiro | (Element Pictures)

A Netflix agendou o lançamento de várias produções originais para janeiro, com o objetivo de se consolidar como gigante do streaming, mas também adicionará projetos licenciados ao longo deste mês.

Entre esses filmes que chegarão ao catálogo da plataforma sob acordo com suas produtoras, destaca-se especialmente uma comédia sombria de 2018 que recebeu dez indicações ao Oscar.

Qual é a comédia sombria que a Netflix adicionará ao seu catálogo em janeiro?

Trata-se de ‘A Favorita’, um aclamado longa-metragem de época que as atrizes Olivia Colman, Rachel Weisz e Emma Stone protagonizaram com maestria sob a direção do cineasta Yorgos Lanthimos.

Ambientada no início do século XVIII, a trama escrita por Deborah Davis e Tony McNamara segue a relação entre duas primas enquanto competem para ser a favorita da rainha Ana da Grã-Bretanha.

Na trama, a Inglaterra está em guerra com a França, mas é a íntima amiga da monarca, lady Sarah Churchill, quem governa ao mesmo tempo em que lida com sua saúde frágil e temperamento volátil.

Cena do filme 'A Favorita' | (Element Pictures)

Seu sistema se altera quando chega ao palácio Abigail Masham. No início, a jovem criada que busca retornar às suas raízes aristocráticas conquista Churchill com seu carisma e se torna sua protegida.

No entanto, os problemas começam quando a política começa a ocupar a maior parte do tempo de Sarah e Masham aproveita para preencher o vazio que ela deixou como companheira da rainha.

A amizade proporciona a Abigail a oportunidade de alcançar suas ambições e ela não permitirá que nada nem ninguém se interponha. A partir de então, uma série de maquinações e intrigas são desencadeadas.

Cena do filme 'A Favorita' | (Element Pictures)

Quem faz parte do elenco de ‘A Favorita’?

‘A Favorita’ é estrelado por Colman como a rainha Ana da Grã-Bretanha; Weisz como a sagaz lady Sarah Churchill e Stone como a astuta e encantadora criada Abigail Masham.

Os talentosos atores Nicholas Hoult, Joe Alwyn, Mark Gatiss, James Smith e Jenny Rainsford acompanham o poderoso trio de protagonistas femininas em papéis secundários.

O que a crítica disse sobre “A Favorita”?

‘A Favorita’ ganhou aclamação unânime dos especialistas em cinema, que elogiaram seu roteiro, direção, fotografia, música, design de figurino, complexidade técnica e atuações principais.

Além dos elogios, o longa-metragem ganhou e foi indicado para inúmeros prêmios, incluindo dez indicações ao Oscar, dos quais venceram apenas em uma categoria: melhor atriz para Colman.

Owen Gleiberman, da ‘Variety’, definiu o filme como “extremamente inteligente e elegante”. Além disso, afirmou que era “uma proposta de gênero bem executada e divertida”.

Cena do filme 'A Favorita' | (Element Pictures)

A. O. Scott, do ‘The New York Times’, descreveu como “uma comédia extremamente divertida e cínica de forma revigorante” e “uma sátira mordaz, um drama de época com agudos instintos políticos”.

Enquanto isso, Sergio Huidobro da ‘Cine Premiere’ opinou: “Seu mérito mais apreciável, além do duelo ardente entre atrizes, é sua habilidade de constantemente torcer nossas expectativas”.

Desde o seu lançamento, o filme também é considerado um dos melhores do século XXI.

Quando ‘A Favorita’ chegará ao Netflix?

‘A Favorita’ será lançada na Netflix na próxima terça-feira, 23 de janeiro.