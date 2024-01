3 filmes que vão te fortalecer se você não se sentiu no seu melhor neste início de ano

Todos temos dias em que não nos sentimos totalmente bem. Especialmente o início do ano pode ser difícil para muitos devido às expectativas de começar um novo ciclo. Talvez você esteja entediada, doente ou letárgica por voltar à rotina após a temporada de festas. Talvez você tenha acabado de receber uma notícia ruim que te deixou mal ou talvez esteja passando por um desgosto amoroso que te enfraqueceu.

Seja qual for o caso, às vezes você simplesmente quer pausar tudo, escapar por um momento da sua realidade para recarregar as energias. Quando você está lutando contra a tristeza, se envolver em um bom filme pode ser uma distração terapêutica e, de fato, existem algumas produções que especialistas classificaram como ‘ideais para levantar o astral’. Aqui estão algumas delas.

Pequena Miss Sunshine

Esta é uma comédia dramática que gira em torno da família Hoover, composta por indivíduos com suas próprias peculiaridades e lutas. Quando a pequena Olive Hoover se qualifica para o concurso de beleza ‘Pequena Miss Sunshine’, toda a família embarca em uma viagem pelo país para apoiar seu sonho. No caminho, eles encontram uma série de contratempos cômicos e emocionantes, que obrigam cada membro familiar a enfrentar seus problemas pessoais e crescer juntos como família.

Trata-se de uma história sobre o poder da resiliência e da ideia de que não importa quão extravagantes ou disfuncionais nossas famílias possam ser, elas são aquelas que nos apoiam nos momentos bons e ruins. Também deixa valiosas lições como perseguir os sonhos e aceitar as imperfeições para nos vermos como esse ser único e especial que somos.

A Vida Secreta de Walter Mitty

É a história de Walter Mitty, um homem que nunca fez nada extraordinário com sua vida e passa a maioria dos dias fascinado pelas possibilidades de sua imaginação. Sua vida monótona muda quando surge uma oportunidade de embarcar em uma viagem que o levará a uma jornada de autodescoberta para encontrar sua verdadeira paixão e propósito. É um filme que irá ensinar a importância de perseguir os sonhos, abraçar o momento presente e aproveitar ao máximo cada momento, em vez de ficar preso em devaneios ou arrependimentos.

Mamma Mia! 2

Se a primeira parte é garantia para te fazer sentir bem, a segunda é em dobro. Mesmo os mais céticos acabam com um sorriso ou pelo menos sentindo um abraço no coração que não sabiam que precisavam.

‘Mamma Mia 2′ vai e vem entre as primeiras desventuras da jovem hippie Donna Sheridan (Lily James), que finalmente a levam a uma remota ilha grega onde concebe sua filha Sophie (Amanda Seyfried), que, atualmente, busca superar a morte de sua mãe ao mesmo tempo em que mantém o negócio que tanto lhe custou estabelecer.

Começando pelo fato de que está cientificamente comprovado que as músicas do ABBA levantam o ânimo, as lições que este filme nos deixa são suficientes para nos lembrar do que realmente importa: como as melhores coisas acontecem de forma inesperada, mesmo que você não esteja passando por um bom momento agora. Nem sempre você pode prever sua vida tanto quanto gostaria, mas sempre há uma chance de o sol brilhar.