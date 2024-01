Remake de Elas por Elas: Giovanni descobre tudo, mas Helena bate em Míriam

A revelação sobre a troca de bebês no dia do nascimento de Giovanni (Filipe Bragança) vai causar muitos problemas no remake de Elas por Elas, principalmente para Sérgio (Marcos Caruso) e Míriam (Paula Cohen).

Após a bomba ser jogada e Giovanni descobrir que não é filho de Helena (Isabel Teixeira) e Jonas (Mateus Solano), a filha de Sérgio vai perder completamente a paciência com a enfermeira e parte para cima dela.

Na adaptação de Thereza Falcão e Alessandro Marson, a notícia sobre o nascimento do personagem de Filipe Bragança foi revelada por Cris (Valentina Herszage), que gravou uma conversa comprometedora entre Ísis (Rayssa Bratillieri) e Adriana (Thalita Carauta) em que a jovem afirma que o namorado não é o filho biológico do casal.

Remake de Elas por Elas: Helena também descobre que Sérgio roubou Giovanni da maternidade (Divulgação/Globo)

Sem pensar duas vezes, a filha de Lara (Deborah Secco) cria uma grande confusão nos próximos capítulos de Elas por Elas. Ela consegue deixar o personagem vivido por Marcos Caruso sem alternativa e, desta vez, ele confessa a troca de bebês na maternidade.

Ao abrir o jogo, Giovanni fica sem chão, mas Helena e Jonas também perdem o rumo das coisas. Rapidamente, a filha de Sérgio ataca a ex-enfermeira do local, já que ela fez parte do plano cruel do veterano da novela da Globo.

Vale destacar que Míriam retorna à mansão de Sérgio para chantageá-lo sobre a tal história e sua situação fica mais complicada agora que todos sabem que Giovanni não é filho biológico de Helena e Jonas.

Remake de Elas por Elas: Giovanni fica com raiva ao descobrir troca de bebês na maternidade (Léo Rosario/Globo)

Helena, que também é uma vilã no remake de Elas por Elas, vai agredir a personagem de Paula Cohen, descarregando toda sua fúria, sem pensar como seu filho está naquele momento.

Depois de toda essa confusão, os personagens de Isabel Teixeira e Mateus Solano afirmam que Giovanni sempre será o filho deles, independente de sangue. Porém, nos próximos capítulos, o jovem interpretado por Filipe Bragança aparece bastante desnorteado.

