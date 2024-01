Paraíso Tropical: Ana Luísa volta com Antenor? Bonitão quer resposta rápida

Ana Luísa (Renée de Vielmond) descobriu que Antenor (Tony Ramos) vivia um romance fora do casamento e ficou muito abalada, mas acabou se rendendo aos encantos de Lucas (Rodrigo Veronese), que joga a real para socialite de Paraíso Tropical, questionando se ela voltaria para o marido.

Em uma cena polêmica da novela da Globo, o personagem joga todo o seu charme para sua pretendente, mas o que ele quer mesmo saber é quais são as chances deste romance ser mais do que uma atração sexual.

Em uma conversa, o personagem de Rodrigo Veronese questiona por mais quanto tempo ela vai ficar presa a um casamento falido: “Ana, quanto tempo você vai demorar para se libertar desses 34 anos de mentira e traição? Será que você não percebe que ele não presta?”, questiona o homem.

Paraíso Tropical: a traição de Antenor (Tony Ramos) foi descoberta por Ana Luísa (Renée de Vielmond) (Renato Rocha Miranda/Globo)

Depois disso, Lucas diz que Antenor só quer voltar ao casamento por causa de vaidade e orgulho: “Esse cara é um cruel, um egoísta! Ele destruiu a vida da Fabiana, a menina tá no hospital, tomou pílula para dormir. Desculpa, não devia ter falado com você desse jeito, não nesse tom. Me perdoa, eu me descontrolei”.

Quando a conversa polêmica acontece?

Tudo começa quando Ana Luísa e Lucas vão a um jantar especial em Paraíso Tropical. Na cena, o rapaz tenta brincar com a ideia de que foi ele o responsável pelo cardápio, mas o encontro toma um rumo diferente.

Paraíso Tropical: Ana Luisa volta a dirigir (TV Globo / Márcio de Souza)

“Estava delicioso. A mousse de aspargos faria a minha cozinheira, Zoraide (Thais Garayp), ficar enciumada”, fala a socialite da novela da Globo. Em seguida, o bonitão joga seu charme e diz que pensou em dizer que ele preparou tudo e Ana pergunta o motivo dele desistir da mentira: “E desistiu por honestidade?”, reage ela.

Lucas diz que não e dá a resposta certa: “Eu achei que você não ia engolir essa mentira. Esse seu sorriso é uma das coisas mais bonitas da vida”, devolve ele, elogiando-a.

