Enquanto Alejandro Sanz derrama amor por Shakira, sua suposta nova namorada reage e impõe suas regras

Alejandro Sanz incendiou as redes sociais ao enviar uma mensagem ‘quente’ para Shakira, com a desculpa de comemorar os 17 anos de ‘Te lo agradezco pero no’, música que gravaram juntos em 2006.

“Dizem que após ‘La tortura’ vem a calma. Na nossa linguagem, é um ‘Te agradeço, mas não’. Hoje completamos 17 anos, Shaki. Continuemos dançando a vida e, acima de tudo, agradecendo, mesmo que seja para dizer não 🥷”. O cantor escreveu na publicação. Shakira também jogou lenha na fogueira ao responder com um “amo isso”.

A sensualidade e cumplicidade que ambos demonstram no vídeo de 'Te lo agradezco pero no' levou os fãs a pedirem aos gritos que sejam um casal. "A química entre vocês dois deveria ser estudada"; "Juntos são uma bomba, juntos são um poema"; "Sou feliz acreditando que estiveram juntos e ninguém vai me dizer o contrário"; "O verdadeiro casal"; "PRECISO QUE SE CASEM"; "Ninguém vai me convencer de que não houve um grande amor entre vocês dois"; "POR FAVOR, FIQUEM JUNTOS!!", expressaram os seguidores de ambos na publicação de Sanz.

Até mesmo o próprio Carlos Vives, melhor amigo de Shakira, deixou transparecer sua emoção ao vê-los juntos. "Sou fã deles!! Eu os amo", expressou o colombiano.

Alejandro Sanz Indireta para Shakia? (Instagram)

Embora ambos tenham seguido suas próprias vidas separados um do outro, eles sempre se mantiveram próximos, deixando transparecer a admiração mútua que têm um pelo outro e apoiando-se nos momentos difíceis, como a recente separação de Shakira e Piqué e a depressão pela qual Sanz passou.

Alejandro Sanz tem uma nova namorada? A mencionada apareceu para se expressar

No dia 18 de dezembro, quando Alejandro Sanz completou 55 anos, surgiu o rumor de que estaria envolvido em um romance com ninguém menos que Mónica Cruz, irmã da atriz Penélope Cruz, que estava presente de forma inesperada.

Embora não haja provas que comprovem seu relacionamento, meios de comunicação como a revista Diez Minutos afirmaram que eles já estavam se vendo desde o verão e até tinham planos de “passar o Ano Novo juntos na propriedade dele, em Extremadura”. Também se viram em Sevilha durante a semana do Latin Grammy 2023, onde Sanz foi convidado a se apresentar no palco. Outra informação que foi divulgada é que Cruz esteve presente na plateia de vários shows da atual turnê do espanhol.

Alejandro Sanz e Mónica Cruz Instagram: @alejandrosanz / @monicacruz (Instagram: @alejandrosanz / @monicacruz)

Em dezembro, a versão espanhola da revista ¡Hola! apontou que "(Ele) teve uma aproximação com a atriz... Sua amizade se estreitou ao longo deste verão, embora ambos tenham conseguido que seus encontros passassem despercebidos".

No meio dos rumores e do amor que Sanz está demonstrando por Shakira, Mónica apareceu para falar sobre o relacionamento que tem com ele e deixar claras suas regras.

A atriz esteve presente na conferência de imprensa para a nova edição de O Desafio, da Antena Três, programa em que participará. Ela foi questionada sobre Alejandro Sanz pela repórter da Europa Press, ao que respondeu: “isso sim é um desafio”, soltando em seguida um pequeno riso. “Vocês já sabem que eu nunca falo da minha vida privada e quero continuar assim. Porque se falam tantas coisas que eu digo: ‘Ainda bem que eu não digo nada’. Acho que deveriam perguntar a todas as pessoas que estão falando”.