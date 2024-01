Qual foi a causa da morte de Peter Crombie, ator de ‘Seinfeld’?

Ao longo de sua carreira na indústria do entretenimento, Peter Crombie participou de aproximadamente 35 produções, incluindo 'NYPD Blue', 'Law & Order', 'Perfect Strangers' e 'Seinfeld'.

Qual foi a causa da morte de Peter Crombie?

O famoso ator manteve-se afastado dos holofotes há vários anos, portanto, certos aspectos de sua vida pessoal são desconhecidos, especialmente sobre a doença com a qual foi diagnosticado, que teria deteriorado consideravelmente seu estado de saúde.

RIP Peter Crombie aka Crazy Joe Davola from "Seinfeld" pic.twitter.com/rLKFu1daPw — Riano Nandiwardhana Nino (@ninoriano) January 13, 2024

De acordo com informações do TMZ, Peter Crombie teve que lidar com uma doença estranha nos últimos meses de sua vida. No entanto, a família do ator evitou falar sobre o assunto, pois preferem enfrentar o tema de forma privada.

