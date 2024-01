“Mataram meu pai”: filho de Maradona revela detalhes da investigação sobre a morte de seu pai

Diego Maradona foi um lendário jogador de futebol argentino, considerado por muitos como um dos melhores jogadores de futebol de todos os tempos, e sua morte em 2020 causou muita comoção ao redor do mundo. Embora as causas de sua morte tenham sido atribuídas a causas naturais, um dos filhos do saudoso jogador argentino revelou que sua família não acredita que seu pai tenha morrido de forma natural e que havia possibilidade de que a ajuda médica o tivesse salvo.

De acordo com uma entrevista para uma revista italiana, Diego Armando Maradona Junior afirmou que seu pai foi abandonado no centro médico e, além disso, ele afirmou que sabe quem é o responsável: "Há uma investigação em curso. Nós (seus filhos) temos muita fé na justiça argentina. Estou convencido de que isso não deveria ter terminado assim. Mataram meu pai. Não é meu trabalho dizer quem fez isso, tenho minha própria ideia, mas não posso dizer. Ele foi abandonado à própria sorte quando algo poderia ter sido feito".

Além disso, suas irmãs e outros parentes que cercavam o ‘10′ comentaram que, sem dúvida, uma das pessoas mais apontadas é o médico particular de Maradona. Por último, o filho do artilheiro argentino comentou como tem sido seu processo de superar a perda de seu pai: “a sensação de vazio nunca desaparecerá. Mas o carinho que todo mundo mostra alivia a dor, pelo menos em parte. Tento ver as coisas pelo lado positivo. Lutei por muito tempo com minha mãe e toda a família pelo reconhecimento da paternidade e, no final, tive o privilégio de estar perto dele e ter uma relação normal entre pai e filho. Foram quatro anos muito bonitos”.