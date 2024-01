Fuzuê: câncer de mama e fofocas; a vida de Maria Navalha passa por furacão

Depois de ser atropelada ao reagir a uma tentativa de assalto, Maria Navalha (Olivia Araujo) foi pega com mais uma notícia trágica em Fuzuê. Agora, a mãe de Luna (Giovanna Cordeiro) precisa lutar contra um câncer de mama, notícia que foi dada por Bebel (Lilia Cabral), que acompanha a amiga no hospital.

Sentindo o peso do diagnóstico, Maria Navalha pede para a mãe de Preciosa (Marina Ruy Barbosa) prometer cuidar da protagonista da novela da Globo caso alguma coisa aconteça a ela e diz que a filha não pode saber que ela está doente. Apesar de não concordar, Bebel respeita a decisão de Maria.

Já no capítulo desta quarta-feira (17), Pascoal (Juliano Cazarré) vai aproveitar a situação da cantora para colocar em ação seu plano de roubar o dinheiro do tesouro. Disfarçado de enfermeiro, o vilão se infiltra no hospital e, sem ser visto, insere uma substância em um dos acessos de Maria. Em pouco tempo, a mãe de Luna começa a ficar tonta e tenta alcançar o botão de emergência, sem sucesso.

Fuzuê: Maria Navalha (Olivia Araujo) fica sabendo por Bebel (Lilia Cabral) que está com câncer (Paulo Belote/Globo)

Pascoal, então, se aproveita do seu estado e pede para ela assinar o documento de liberação da sua alta, que, na verdade, se trata de uma procuração que dá plenos poderes a ele para movimentar suas contas bancárias. Antes de sair, o vilão ainda leva o celular de Maria e, por pouco, não é pego por Merreca (Ruan Aguiar), que chega no local e aciona o botão de emergência ao ver o estado da vizinha.

Bebel dá com a língua entre os dentes

Em cenas previstas para irem ao ar nesta terça-feira (16), Bebel conta tudo que sabe sobre o estado de saúde de Navalha para Nero (Edson Celulari). Na cena, o comerciante nota que a esposa estará bem abatida depois de ter visitado sua amiga no hospital.

Porém, no capítulo desta quinta-feira (18), o protagonista de Fuzuê encontra a madrasta conversando com o médico responsável pelo caso de Maria Navalha e questiona sobre o que realmente está acontecendo. Sem saída, Bebel conta tudo que sabe sobre o diagnóstico de câncer de mama, deixando Miguel (Nicolas Prattes) preocupado. Ele, então, pede para Maria dizer o que se passa para Luna.

