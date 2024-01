Ele ficou com ciúmes? Esta foi a reação de Piqué ao assediador de Shakira que se declarou ‘seu marido’

O 2024 começou muito agitado para Shakira, pois foi revelado que ela estava sendo vigiada por um perseguidor, algo que não deixou indiferente o seu ex, Gerard Piqué.

Embora o casal tenha terminado seu relacionamento em maus termos, ele não ignora o que acontece com a cantora, pois ela mora com seus dois filhos: Milan e Sasha, na Flórida, Estados Unidos.

Como reagiu Gerard Piqué ao assediador de Shakira?

De acordo com a versão de vários meios internacionais, Daniel John Valtier, natural do Texas, é o homem que tem assediado a famosa de 46 anos nos últimos dias. Ele não só enviou presentes para sua mansão, como chocolates e flores, mas também esteve rondando sua residência.

Isso fez com que ele fosse detido pela polícia e suas declarações perante o juiz geraram preocupação nos fãs.

Perseguidor de Shakira Daniel John Valtier postou nas redes sociais sobre a cantora (Instagram)

"Shakira quer ser americana como seu pai e compartilhar o resto de sua vida comigo. Vamos iniciar um negócio de caminhões de transporte, cantar, promover e ser donos de uma corporação global de fabricação de roupas", disse. "Ela é minha esposa. Falo com ela o tempo todo", acrescentou, deixando todos surpresos com sua loucura.

Um deles é o ex da cantora, Gerard Piqué, que, de acordo com a versão da People, está angustiado com o que isso pode significar para seus filhos em termos de riscos. “Além de ser um ‘sofrimento’ já estar longe de seus pequenos, agora também ‘está muito preocupado’ com o que aconteceu”, disse uma fonte próxima ao atleta.

Shakira e seus filhos Instagram: @shakira (Instagram: @shakira)

Por enquanto, ele não tomou medidas a respeito publicamente, nem se manifestou sobre o assunto, mas certamente tanto ele quanto Shakira serão mais rigorosos com sua segurança pessoal e familiar para evitar que esses eventos evoluam para algo lamentável.