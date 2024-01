Celebração com simplicidade: Kate Middleton optou por comemorar seus 42 anos em família

Kate Middleton comemorou aniversário de 42 anos no melhor estilo 'gente como a gente'

No dia 9 de janeiro, Kate Middleton, a Princesa de Gales, celebrou seu 42º aniversário de uma maneira surpreendentemente modesta. Ao contrário do glamour que a acompanha em eventos reais, a monarca optou por uma comemoração privada ao lado do marido, Príncipe William, e dos filhos, George, Charlotte e Louis.

Uma celebração familiar

Após as festividades natalinas na casa de campo em Sandringham, a família real retornou à residência oficial, onde Kate passou seu aniversário de forma íntima. Especialistas sugerem que a própria Princesa pode ter preparado seu bolo de aniversário, envolvendo os filhos nesse momento especial, já que a culinária é um dos hobbies preferidos da família.

Retorno aos deveres reais

Após os dias de celebração, Kate e William estão prontos para retornar aos deveres reais nas próximas semanas. O casal real planeja visitas oficiais ao exterior, incluindo uma passagem pela Itália, como parte de suas atividades para o ano de 2024.

Um retrato do lado pessoal

A comemoração discreta de Kate Middleton oferece uma rara visão do lado pessoal da futura rainha, contrapondo-se ao brilho dos eventos reais. Enquanto normalmente gasta milhões em looks deslumbrantes, a Princesa escolheu a simplicidade para celebrar mais um ano de vida.

