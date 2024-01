BBB 24: Rodriguinho mostra seu lado agressivo e diz que bateria em brother

Fora do BBB 24 ao vivo na Globo, Rodriguinho mostrou o seu lado agressivo ao ameaçar bater em Davi, que está emparedado. Tudo aconteceu para quem assiste o 24 horas no Globoplay, mas detalhamos aqui para vocês.

A primeira ameaça aconteceu logo depois do ao vivo da Globo, quando o pagodeiro disse que agrediria o motorista emparedado. Neste momento, Nizam e Rodriguinho conversavam e ele pediu para os brothers dormirem juntos com ele depois da briga com Davi sobre paredão “Vamos arrebentar logo. E, eu vou bater nele”, disse o famoso.

“O que? Ô negão se você vier aqui...eu tava vendo ele indo e vindo aqui do meu lado. Se vem meu velho é uma voadora na cara. Não estou nem aí. Vou ser o primeiro cara que bateu no outro dentro do BBB. Preciso ter medo de nada não, negão. Tá maluco”, afirmou para o mesmo grupo, mas sem sorrisos.

BBB 24: com raiva de Davi, Rodriguinho afirma que seria o primeiro homem a bater em outro participante (Reprodução/Globoplay)

Depois, por volta das 4h50, Rodriguinho voltou a ameaçar Davi dentro do BBB 24. Dentro do quarto rosa, o famoso fez as declarações na presença de Nizam, Lucas Pizane, Vanessa Lopes, Beatriz e Leidy: “Bato nele. Jogo ele lá para cima e depois eu saio [do BBB]”.

A desavença entre Rodriguinho e Davi começou na primeira votação. O participante puxadinho votou no camarote. O músico ganhou o líder no outro paredão e colocou o motorista direto na berlinda.

BBB 24: Davi virou 'inimigo público' de Rodriguinho depois do voto (Reprodução/Globoplay)

Davi disse que Rodriguinho era um jogador fraco durante sua defesa no segundo paredão desta temporada do Big Brother Brasil. Eles chegaram a conversar na festa deste sábado (13) e, inclusive, Davi cortou o cabelo de Rodriguinho.

A ação não foi suficiente para evitar que um grupo formado pelo pagodeiro, Nizam, Matteus, Lucas Luigi, Raquele e Juninho indicasse o brother Davi direto para o paredão. E nem que as bravatas fossem feitas.

