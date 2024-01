BBB 24: expressão homofóbica de Davi tira Wanessa Camargo do sério; assista os vídeos

Wanessa Camargo perdeu a paciência ao ouvir uma expressão homofóbica de Davi durante a formação de mais um paredão no BBB 24. A cantora, que está no camarote do reality show da Globo, aproveitou o espaço para se manifestar e tentar falar com o brother.

Para quem não assistiu, no último domingo (14), Davi explanou que era homem e não gay: “Eu sou homem nessa desgraça, não sou viad*. Eu tenho 21 anos, meu pai me fez homem”, disse o motorista de aplicativo, que foi alertado Michel e Isabelle sobre o problema da sua fala no BBB.

Ela acordou com tudo. Em uma conversa com as sisters, foi citada a palavra que o Davi usou de forma pejorativa. Wanessa diz que se fosse na frente dela, a galera ia vê-la sair do sério.



Davi pediu desculpas, mas Wanessa resolveu trazer o assunto à tona e reclamou das palavras ditas pelo emparedado da semana: “Ele perdeu a razão. Ele falou uma frase que fiquei preocupada. Você viu o que ele falou?”, perguntou a artista para Isabelle, que respondeu que Michel conversou com ele.

No desabafo, Wanessa não escondeu que pretende votar em Davi caso ele retorne do paredão desta terça-feira (16). Ainda durante a conversa com as aliadas, a cantora soube que o motorista de aplicativo usou a fala homofóbica duas vezes durante uma discussão: “Se ele fala isso na minha frente…eu não ouvi. Eu ia falar: ‘oh, irmão, vem cá’…iria ter outra briga, vocês iam me ver brigando pela primeira vez. Se eu vejo alguém falando isso, eu tremo”.

Wanessa fala da vida pessoal no BBB 24

Wanessa deixa claro seu voto em Davi: "Eu não tinha outra opção, não temos muitas trocas."



Sem pensar duas vezes, a cantora aproveitou o momento e compartilhou uma situação envolvendo um dos filhos e um amigo que usou a expressão pejorativa: “Meu filho, uma vez, estava com o amiguinho, e o amiguinho foi fazer uma gracinha dessas. Peguei o amiguinho, que nem é meu filho, sentei e falei: ‘Vem cá, moleque, vamos conversar, vamos aprender a ser gente. Quem te falou que viad* é isso aqui?’”, questionou a famosa, que disse que conversou com calma.

“Eu fico louca quando vejo um marmanjo fazendo isso. Tem coisas que sou muito calma, mas tem outras que fico muito louca. É muito sério essas palavras. É muito sério”, afirmou a Wanessa.

