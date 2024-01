A diretora da ‘Barbie’ responde às piadas feitas durante o Globo de Ouro

Nesta imagem fornecida pela CBS, a diretora Greta Gerwig, à esquerda, e a atriz Margot Robbie recebem o prêmio de filme e bilheteria por 'Barbie' no 81º Globo de Ouro no domingo, 7 de janeiro de 2024 AP (Sonja Flemming/AP)

A renomada roteirista e diretora, Greta Gerwig, reagiu às piadas sobre ‘Barbie’ feitas durante a cerimônia do Globo de Ouro.

Inclusive, de certa forma defendeu o comediante Jo Koy, que não teve uma boa semana.

O comediante foi criticado por uma linha em que comparou o filme ‘Barbie’ com ‘Oppenheimer’, fazendo referência à diferença entre um filme baseado em um livro vencedor do Prêmio Pulitzer e outro que trata de uma boneca de plástico com grandes seios.

Diante dessa brincadeira, Gerwig demonstrou sua tranquilidade e comentou:

"Bem, ele não está errado. Barbie é a primeira boneca produzida em massa com seios, então ele está certo. Embora, na realidade, Barbie, por sua própria construção, não tenha um personagem ou uma história, ela está lá para ser projetada".

A diretora enfatizou a visão da criadora da Barbie, Ruth Handler, que percebeu que sua filha não queria fingir ser uma mãe, mas sim uma mulher adulta.

"He’s not wrong."



Greta Gerwig reacts to Jo Koy's controversial "Barbie" joke: https://t.co/zS66ohF9CR — San Francisco Chronicle (@sfchronicle) January 11, 2024

Gerwig também enfatizou que: "Barbie existe desde 1959... ela já foi vilã e já foi heroína, mas para mim, de certa forma, mesmo sendo tão aparentemente superficial, parecia ser um lugar tão rico para começar".

O bem-sucedido filme ‘Barbie’ tem sido um grande feito para Gerwig, quebrando recordes de bilheteria e recebendo o prêmio Globo de Ouro na categoria de Realização Cinematográfica e de Bilheteria.

A diretora expressou: "Foi muito maravilhoso e emocionante poder subir ao palco com os grupos que conseguiram".

E concluiu: "Para todos nós, o que mais queríamos era conectar com as pessoas e que as pessoas compartilhassem uma experiência nas salas de cinema. Apesar de ser um prêmio novo, achamos que era o prêmio adequado para honrar isso, que era o que sempre quisemos fazer".

Próximo projeto: ‘As Crônicas de Nárnia’

Além de abordar as piadas, Gerwig compartilhou seus sentimentos sobre seu próximo projeto, a adaptação da clássica obra infantil ‘As Crônicas de Nárnia’ de C.S. Lewis para a Netflix.

A diretora admitiu: “Estou um pouco aterrorizada porque realmente sinto uma grande veneração por Nárnia. Quando criança, eu adorava Nárnia. Como adulta, C.S. Lewis é um pensador e escritor. Fico intimidada em fazer isso. É algo que considero digno de intimidação”.