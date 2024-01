Victoria Beckham é acusada de ser falsa depois de aparecer sem maquiagem e esquecer ‘detalhe’ em seus olhos

Victoria Beckham tornou-se um ícone de estilo desde sua passagem pelas Spice Girls, com um estilo que ao longo do tempo tem evoluído. No entanto, um detalhe em um recente vídeo publicado em suas redes sociais provocou a insatisfação de seus fãs, acusando-a de ser ‘falsa’.

Há alguns meses, durante a estreia do documentário de seu marido, 'Beckham', a designer causou furor com as calças jeans que usou para a filmagem dessa produção, fazendo com que se tornassem virais nas redes, brilhando por sua característica de cintura alta que beneficia não apenas qualquer corpo, mas também qualquer idade, sem se importar com as regras impostas por Carolina Herrera.

Nesse mesmo documentário, David Beckham fez uma pequena brincadeira depois que sua esposa contou que vinha de uma família de classe trabalhadora, comentando: “em que carro seu pai te levava para a escola?”, ao qual Victoria se limitou a responder: “nos anos 80, meu pai tinha um Rolls-Royce”, e o jogador de futebol termina com um “obrigado”, acabando com o argumento da designer.