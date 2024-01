Terra e Paixão: após morte, o destino de Angelina é apodrecer na cadeia

No capítulo desta terça-feira (16), o segredo envolvendo quem matou Agatha (Eliane Giardini) em Terra e Paixão começa a ser resolvido por definitivo. Acontece que Angelina (Inez Viana) vai parar na prisão e Gentil (Flávio Bauraqui) precisa manter a boca fechada.

Caso os autores Walcyr Carrasco e Thelma Guedes mantenham tudo como está previsto, na última semana da novela da Globo algumas reviravoltas acontecem e mostram que Irene (Glória Pires) não foi a única responsável por dar fim na mãe de Caio (Cauã Reymond).

Ao prender a governanta da família La Selva, o delegado Marino (Leandro Lima) segue determinado em descobrir quem foram os outros assassinos da mãe de Caio e durante o depoimento Angelina fala tudo que sabe sobre a noite do crime.

Terra e Paixão: Gentil faz promesa ao sabe de segredo envolvendo a morte de Agatha (Paulo Belote/Globo)

Na cena, ela fala sobre a fatídica troca de xícaras. A governanta revela que Agatha preparou um chá para brindar as pazes com ele, mas acabou percebendo que a vilã colocou um veneno no chá da amiga.

Para se proteger, Angelina dá um golpe de mestre em Terra e Paixão e troca as xícaras sem que a megera visse. Depois disso, ela bebe o chá tranquilamente, mas Agatha acaba tomando veneno por engano e morre.

Terra e Paixão: Angelina abre a boca e conta tudo que viu na casa de Antônio La Selva (Fábio Rocha/Globo)

Vale destacar que neste momento, o delegado de Nova Primavera já sabe que a personagem vivida por Eliane Giardini em Terra e Paixão foi envenenada. Um legista confirma que ela teve a morte causada por envenenamento.

Após o depoimento, Angelina permanece presa. No entanto, um segredo ainda terá que ser desvendado para o personagem de Flávio Bauraqui, que visita Angelina na cadeia e promete que não contará a verdade sobre o crime.

