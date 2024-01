Saiba todos os detalhes da nova versão do clássico filme ‘Meninas Malvadas’

Muitos se lembrarão da Sra. Norbury, a professora de matemática e líder dos ‘mathletes’ em ‘Meninas Malvadas. A personagem foi interpretada por Tina Fey, que trará para as telonas a nova versão do clássico dos anos 2000.

Recentemente, a atriz viveu grandes momentos em Hollywood, desde posicionar o olhar feminino na tela até uma greve que parou a indústria do cinema e da televisão nos Estados Unidos.

O filme também contará com a participação de novos diretores como Samantha Jayne e Arturo Perez Jr; o coreógrafo Kyle Hanagami, que trabalhou com Blackpink, Justin Bieber, Jennifer Lopez e Dove Cameron.

"É o melhor dos dois mundos. Com toda essa música incrível, ainda somos capazes de conviver com nossos personagens em destaque, ter novas piadas e novos momentos que surpreenderão as pessoas que amam a versão original e também encantarão toda uma nova geração", disse Tina Fey.

Todos se lembram da versão de ‘Meninas Malvadas’ em 2004 com Cady Heron (Lindsay Lohan), Regina George (Rachel McAdams), Karen Smith (Amanda Seyfried) e Gretchen Wieners (Lacy Charbert). Agora, eles reuniram um grupo de jovens atores que trazem uma perspectiva fresca, “cada um deles é incrivelmente carismático por si só. Estou ansiosa para que as pessoas vejam esse grupo de atores. Eles são perfeitos nos papéis e têm uma visão muito moderna deles”.

Os diretores se uniram ao desafio de adaptar o filme de 2004 e o musical mais recente, mas com uma nova abordagem voltada para uma geração mais jovem.

"O epíteto da 'garota má' se estendeu dos corredores do ensino médio até o plenário do Congresso, então escrevi a história com uma moral de empoderamento feminino. Esta nova versão utiliza as forças do filme original e do bem-sucedido espetáculo da Broadway como trampolim para um filme extravagante e contemporâneo. Acredito que o filme original ainda seja uma referência para jovens e meninas, assim como para seus pais e suas contrapartes masculinas", acrescentou a também produtora.

Meninas Malvadas colocam nova marca na história das telas (JOJO WHILDEN/Jojo Whilden)

Fenômeno da cultura pop

Em 2004, a divertida comédia transformou a angústia adolescente em um fenômeno para uma geração, inspirando inúmeros memes da internet. Tanto é que o dia 3 de outubro se tornou o ‘Dia Internacional das Meninas Malvadas’, onde os fãs do filme comemoram uma das cenas mais lembradas em que o personagem Aaron Samuels, interpretado por Jonathan Bennett, pergunta a Cady Heron, interpretada por Lindsay Lohan, que dia é. A resposta? 3 de outubro, tornando-se a primeira vez que Cady troca palavras com seu crush, Aaron.

Tina Fey afirmou que se sente satisfeita por ter reinventado um filme para uma nova geração com smartphones e vídeos do TikTok, "simplesmente tem um significado diferente para cada pessoa que tem um vínculo especial com o filme".

Elenco. Tina Fey repete o papel da professora de matemática Ms. Norbury. Também participam Angourie Rice, Reneé Rapp, Auli’i Cravalho, Jaquel Spivey, Avantika, Bebe Wood, entre outros.

Dia de estreia. O filme chegará aos cinemas em 11 de fevereiro.