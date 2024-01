Remake de Renascer: dois atores dão vida a José Bento na novela; descubra quais

Remake de Renascer: José Bento (Marcello Melo Jr.) será casado com advogada golpista (Fábio Rocha/Globo)

O personagem José Bento, filho do protagonista José Inocêncio (Humberto Carrão/Marcos Palmeira) no remake da novela Renascer, que começa na próxima semana, será interpretado por dois atores, que já foram definidos pela TV Globo.

Na primeira fase da trama, que estreia na próxima segunda-feira (22), o personagem será interpretado pelo ator-mirim Nicolas da Paz,segundo informações do jornal O Globo. Nesta fase, ele vai contracenar com Humberto Carrão, que interpreta o protagonista, e com Duda Santos, que será Maria Santa, sua mãe.

Já na segunda fase do remake de Renascer, que é adaptada pelo autor Bruno Luperi, José Bento será interpretado pelo ator Marcello Melo Jr.. que vai contracenar com Marcos Palmeira, responsável pelo protagonista José Inocêncio.

Remake de Renascer: ator Nicolas da Paz posa ao lado de Duda Santos nos bastidores da novela da Globo (Divulgação/Globo)

Vale lembrar que, da mesma forma que na versão original de Renascer, Maria Santa, mãe da criança, morre após dar à luz a João Pedro (Juan Paiva), o quarto filho do casal. Além deles, Inocêncio e Maria terão mais dois: José Venâncio (Rodrigo Simas) e José Augusto (Renan Monteiro).

Ao todo, doze capítulos dividem a primeira e a segunda fase do remake da novela Renascer na TV Globo. As gravações da novela seguem a todo vapor, já que a trama estreia na segunda-feira (22), substituindo Terra e Paixão, trama escrita por Walcyr Carrasco.

Remake de Renascer: José Venâncio (Rodrigo Simas), João Pedro (Juan Paiva) e José Bento (Marcello Melo Jr.) são os filhos do protagonista da novela (Fábio Rocha/Globo)

No elenco da adaptação de Renascer ainda estão Juliana Paes, Vladimir Brichta, Julia Lemos, Irandhir Santos, Alice Carvalho, Belize Pombal, Fabio Lago, Pedro Neschling, Adanilo, Patrícia França, Evaldo Macarrão, Jackson Antunes, Maria Fernanda Cândido, Theresa Fonseca, Sophie Charlotte, Xamã, Mell Muzzillo, Juliane Araujo, Quitéria Kelly, Uiliana Lima, Ana Cecília Costa, Renan Monteiro, Juan Paiva, Samantha Jones, o cantor Xamã, Chico Diaz, Enrique Diaz, Breno da Matta, Edvana Carvalho, Gabriela Medeiros, Antonio Calloni, Matheus Nachtergaele, Lívia Silva, assim como também Gabriel e Almir Sater.

