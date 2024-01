Remake de Elas por Elas: após incêndio criminoso, abrigo de Ísis é reconstruído

Depois que Helena (Isabel Teixeira) destruiu o abrigo de animais comandado por Ísis (Rayssa Bratillieri) no remake de Elas por Elas, Sérgio (Marcos Caruso) surpreende a filha mais nova e faz uma grande doação em dinheiro para colocar tudo em ordem.

Acontece que o veterano, que foi capaz de enganar toda a família no passado, se sente culpado pelo incêndio criminoso causado pela vilã da novela da Globo e decide ajudar a reconstruir o local. Em cenas futuras, ele compensa tudo aquilo que a herdeira malvada causou e oferece ajuda para reerguer o abrigo.

Remake de Elas por Elas: Helena tem crime descoberto pelo filho e pode parar na cadeia (Divulgação/Globo)

A ajuda financeira deixa Ísis surpreendida e muito emocionada com o apoio do pai. Mas, é importante lembrar que até o capítulo atual do remake de Elas por Elas, a jovem não sabe sobre o parentesco com Sérgio e, com isso, nem imagina que é herdeira de uma grande fortuna.

Sérgio apela para Adriana

No remake de Elas por Elas, novela que fez sucesso na Globo na década de 1980, Adriana (Thalita Carauta) guarda muitos ressentimentos de Sérgio e toda sua família. Mas, por causa de Ísis, ela segue mantendo contato. Mas, nos próximos capítulos da novela das 18 horas, a protagonista terá que enfrentar um grande dilema.

Mesmo prometendo não ajudar Helena caso a polícia descubra que ela foi a mandante do incêndio no abrigo de animais, o patriarca decide falar com Adriana. Mesmo arrasado, ele pede para que a mãe de Ísis não procure a polícia.

Remake de Elas por Elas: Isis é vítima das maldades de Helena (Léo Rosario/Globo)

Ao saber da verdade sobre o incêndio, o personagem vivido por Marcos Caruso na novela da Globo sente a necessidade de convencer Adriana a aceitar sua ajuda, apesar das diferenças que existem entre eles.

Escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, a novela Elas por Elas é uma adaptação da trama homônima escrita por Cassiano Gabus Mendes e exibida originalmente em 1982. Atualmente, o elenco é formado por Deborah Secco, Késia Estácio, Isabel Teixeira, Thalita Carauta, Mariana Santos, Karine Teles, Maria Clara Spinelli e Lázaro Ramos, entre outros famosos.

