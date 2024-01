Príncipe Harry e Meghan Markle são obrigados a devolver US$ 8,8 milhões em presentes

O príncipe Harry e Meghan Markle se casaram em maio de 2018 em uma cerimônia grandiosa com personalidades políticas, de outras monarquias, estrelas, esportistas renomados e outras figuras importantes.

Como é tradição, a Capela de São Jorge do Castelo de Windsor foi o cenário para o casamento religioso, com a presença da falecida rainha Elizabeth e outros membros da realeza britânica.

Naquela época, foi pedido que não dessem presentes aos noivos, mas sim que o que desejassem dar fosse doado para organizações beneficentes. No entanto, muitas pessoas e empresas não deram ouvidos e, mesmo assim, enviaram seus presentes ao casal.

Uma fonte revelou ao portal The Mirror que, apesar dos bons gestos, Harry e Meghan foram obrigados a devolver os presentes, pois recebê-los teria violado uma das regras da monarquia, que é receber presentes, pois isso pode ser considerado como fazer publicidade.

É bem sabido que as marcas usadas pela realeza se tornam moda e se esgotam rapidamente, já que as pessoas querem se parecer com eles. Diante disso, existe a regulamentação de que eles não aceitem presentes, qualquer coisa que eles usem pode ser considerada um ato publicitário.

Os presentes que foram devolvidos implicam, em geral, um valor de US$ 8,8 milhões, conforme detalha o referido meio de comunicação.

“O princípio fundamental que rege a aceitação de presentes por parte dos membros da Família Real é que não se devem aceitar presentes, incluindo hospitalidade ou serviços, que possam, ou possam parecer, colocar o membro da Família Real sob qualquer obrigação para com o doador”, explicou uma fonte ao ‘The Mirror’.

De volta à vida artística?

Doria Ragland, Meghan Markle e Príncipe Harry | Getty Images

O portal ‘Vanidades’ relatou que há rumores de que Meghan Markle está prestes a se retornar sua carreira como atriz e influenciadora, insinuando que o motivo seja porque ela e seu marido estão começando a ‘pagar o preço’ por terem renunciado à realeza em 2020.

O referido meio informou que por esse motivo, a mãe de Meghan, Doria Ragland, mudou-se com os duques de Sussex para sua casa em Montecito, Califórnia. Não descartam a possibilidade de ela estar lá para ajudar com seus netos Archie e Lilibeth, de quatro e dois anos.

“2023 foi um ano difícil tanto para Harry como para Meghan e Doria esteve lá para eles(...) Doria parece estar em plena forma, mas tem quase 70 anos e se cansa das viagens de carro de sua casa para ver sua filha e seus netos”, disse uma fonte próxima aos Sussex para a ‘Vanity Fair’.