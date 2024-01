Prêmio Emmy: tudo o que você precisa saber sobre o evento

Prêmio Emmy ARQUIVO - Vista do palco do 71º Emmy Awards em Los Angeles em 22 de setembro de 2019. O 75º Emmy Awards foi adiado devido a greves de atores e roteiristas em Hollywood. (Foto Chris Pizzello/Invision/AP, arquivo) (Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP)

Todos os anos, a Academia de Artes e Ciências da Televisão (ATAS) organiza a esperada celebração do Prêmio Emmy para reconhecer o melhor da indústria do entretenimento na tela pequena. Nesta ocasião, a festa foi adiada devido à greve de atores e escritores que marcou vários meses do ano anterior. No entanto, agora tudo está pronto para que a cerimônia aconteça em um ambiente cheio de superestrelas, luxo e uma aura que reflita as narrativas mais imperativas dos últimos meses.

Em sintonia com a temporada de Prêmio, que inclui o recente Globo de Ouro, os Prêmios do Sindicato de Atores, entre outros, até chegar ao auge, o Prêmio Oscar, o Emmy reunirá o melhor e mais emocionante das séries que cativaram a audiência na televisão ou plataformas de streaming, competindo amigavelmente pelo reconhecimento.

Desde ‘Succession’ até ‘O Urso’, passando por ‘The Last of Us’ e lembrando o sucesso de ‘Wandinha’, as produções televisivas mais destacadas competirão pelo reconhecimento.

Quando vai acontecer?

Este ano, as greves passadas fizeram com que as diferentes cerimônias de premiação se apertassem umas às outras em termos de datas. Portanto, o Prêmio Emmy não será realizado nos fins de semana, como é de costume. A cerimônia do Primetime Emmy 2024 está programada para a próxima segunda-feira, 15 de janeiro, a partir das 21h30. O evento ocorrerá no Peacock Theatre de Los Angeles.

Onde assistir ao Emmy 2024?

Se você for fã de séries como ‘The Last of Us’ com Pedro Pascal e Bella Ramsey, ou talvez ‘Amor e Morte’ com Elizabeth Olsen, e tem HBO MAX na sua televisão, você está com sorte. A cerimônia será transmitida ao vivo nesta plataforma de streaming. Além disso, o Emmy 2024 também poderá ser assistido na televisão a cabo através da TNT.

Melhor série de Drama

- Andor (Disney+)

- Better Call Saul (Netflix)

- The Crown (Netflix)

- A casa do dragão (HBO Max)

- The Last of Us (HBO Max)

- Succession (HBO Max)

- The White Lotus (HBO Max)

- Yellowjackets (Netflix)

Melhor série de Comédia

- Abbott Elementary (Star+)

- Barry (HBO)

- O Urso (Star+)

- Na mira do Júri (Prime Video)

- Maravilhosa Sra. Maisel (Prime Video)

- Only Murders in the Building (Star+)

- Ted Lasso (Apple TV+)

- Wandinha (Netflix)

Melhor Minissérie

- Treta (Netflix)

- Monstro: A história de Jeffrey Dahmer (Netflix)

- Daisy Jones & The Six (Prime Video)

- Fleishman em apuros (Disney+)

- Obi-Wan Kenobi (Disney+)

Melhor atriz principal em Drama

- Sharon Horgan - Best Interests

- Melanie Lynskey - Yellowjackets

- Elisabeth Moss - O Conto da Aia

- Bella Ramsey - The Last of Us

- Keri Russell - A diplomata

- Sarah Snook - Succession

Melhor ator principal em Drama

- Jeff Bridges - The Old Man

- Brian Cox - Succession

- Kieran Culkin - Succession

- Bob Odenkirk - Better Call Saul

- Pedro Pascal - The Last Of Us

- Jeremy Strong - Succession

Melhor atriz coadjuvante em Drama

- Jennifer Coolidge - The White Lotus

- Elizabeth Debicki - The Crown

- Meghann Fahy - The White Lotus

- Sabrina Impacciatore - The White Lotus

- Aubrey Plaza - The White Lotus

- Rhea Seehorn - Better Call Saul

- J. Smith-Cameron - Succession

- Simona Tabasco - The White Lotus

Melhor ator coadjuvante em Drama

- F. Murray Abraham - The White Lotus

- Nicholas Braun - Succession

- Michael Imperioli - The White Lotus

- Theo James - The White Lotus

- Matthew Macfadyen - Succession

- Alan Ruck - Succession

- Will Sharpe - The White Lotus

- Alexander Skarsgard - Succession

Melhor atriz convidada em Drama

- Hiam Abbass - Succession

- Cherry Jones - Succession

- Melanie Lynskey - The Last Of Us

- Storm Reid - The Last Of Us

- Anna Torv - The Last of Us

- Harriet Walter - Succession

Melhor ator convidado em Drama

- Murray Bartlett - The Last Of Us

- James Cromwell - Succession

- Lamar Johnson - The Last Of Us

- Arian Moayed - Succession

- Nick Offerman - The Last Of Us

- Keivonn Montreal Woodard - The Last Of Us

Melhor atriz principal em Comédia

- Christina Applegate - Disque Amigas para Matar

- Rachel Brosnahan - Maravilhosa Sra. Maisel

- Quinta Brunson - Abbott Elementary

- Natasha Lyonne - Poker Face

- Jenna Ortega - Wandinha

Melhor ator principal em Comédia

- Bill Hader - Barry

- Jason Segel - Terapia sem filtro

- Martin Short - Only Murders in the Building

- Jason Sudeikis - Ted Lasso

- Jeremy Allen White - O Urso

Melhor atriz coadjuvante em Comédia

- Alex Borstein - Maravilhosa Sra. Maisel

- Ayo Edebiri - O Urso

- Janelle James - Abbott Elementary

- Sheryl Lee Ralph - Abbott Elementary

- Juno Temple - Ted Lasso

- Hannah Waddingham - Ted Lasso

- Jessica Williams - Terapia sem filtro

Melhor ator coadjuvante em Comédia

- Anthony Carrigan - Barry

- Phil Dunster - Ted Lasso

- Brett Goldstein - Ted Lasso

- James Marsden - Na Mira do Júri

- Ebon Moss-Bachrach - O Urso

- Tyler James Williams - Abbott Elementary

- Henry Winkler - Barry

Melhor atriz convidada em Comédia

- Becky Ann Baker - Ted Lasso

- Quinta Brunson - Saturday Night Live

- Taraji P. Henson - Abbott Elementary

- Judith Light - Poker Face

- Sarah Niles - Ted Lasso

- Harriet Walter - Ted Lasso

Melhor ator convidado em Comédia

- Jon Bernthal - O Urso

- Luke Kirby - Maravilhosa Sra. Maisel

- Nathan Lane - Maravilhosa Sra. Maisel

- Pedro Pascal - Saturday Night Live

- Oliver Platt - O Urso

- Sam Richardson - Ted Lasso

Melhor atriz principal em Comédia

- Christina Applegate - Disque Amigas para Matar

- Rachel Brosnahan - Maravilhosa Sra. Maisel

- Quinta Brunson - Abbott Elementary

- Natasha Lyonne - Poker Face

- Jenna Ortega - Wandinha

Melhor ator principal em Comédia

- Bill Hader - Barry

- Jason Segel - Terapia sem filtro

- Martin Short - Only Murders in the Building

- Jason Sudeikis - Ted Lasso

- Jeremy Allen White - O Urso

Melhor atriz coadjuvante em Comédia

- Alex Borstein - Maravilhosa Sra. Maisel

- Ayo Edebiri - O Urso

- Janelle James - Abbott Elementary

- Sheryl Lee Ralph - Abbott Elementary

- Juno Temple - Ted Lasso

- Hannah Waddingham - Ted Lasso

- Jessica Williams - Terapia sem filtros

Melhor ator coadjuvante em Comédia

- Anthony Carrigan - Barry

- Phil Dunster - Ted Lasso

- Brett Goldstein - Ted Lasso

- James Marsden - Na Mira do Júri

- Ebon Moss-Bachrach - O Urso

- Tyler James Williams - Abbott Elementary

- Henry Winkler - Barry

Melhor atriz convidada em Comédia

- Becky Ann Baker - Ted Lasso

- Quinta Brunson - Saturday Night Live

- Taraji P. Henson - Abbott Elementary

- Judith Light - Poker Face

- Sarah Niles - Ted Lasso

- Harriet Walter - Ted Lasso

Melhor ator convidado em Comédia

- Jon Bernthal - O Urso

- Luke Kirby - Maravilhosa Sra. Maisel

- Nathan Lane - Only Murders in the Building

- Pedro Pascal - Saturday Night Live

- Oliver Platt - O Urso

- Sam Richardson - Ted Lasso