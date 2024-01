Paraíso Tropical: chamada de ladra, Bebel arma um barraco em público; confira!

O clima entre Bebel (Camila Pitanga) e Olavo (Wagner Moura) esquenta nos próximos capítulos da novela Paraíso Tropical e não estamos falando da hora H. Acontece que a garota de programa não vai gostar nada de ser chamada de ladra pelo cafajeste e resolve tirar satisfação.

Os problemas começam quando um computador some da casa de Marion (Vera Holtz) e Bebel vira a principal suspeita. Em cenas futuras, a personagem da novela escrita por Gilberto Braga em 2007 não quer nem saber e vai atrás do amante.

Neste momento, Olavo está em um hotel e Bebel não quer nem saber, pois chega chamando a atenção dos demais hóspedes e, em seguida, consegue peitar o personagem de Wagner Moura na novela da Globo. Ela ainda faz um alerta sobre Jader (Chico Diaz): “Olavo! Oi, gostoso”, diz a garota de programa de Paraíso Tropical.

Paraíso Tropical: Marion ameça Olavo em cena da novela da Globo (Sergio Zalis/Globo)

Olavo leva um susto e questiona o que Bebel está fazendo no hotel: “Não falei pra você não me procurar?”, diz o empresário, que ouve um “não estou aqui para te ver” dela: “Não, eu não vim te procurar não. Mas já que você tá aí, eu lembrei de duas ou três coisinhas que eu tenho pra te dizer”, rebate a mulher.

Em seguida, ela joga na cara do vilão interpretado por Wagner Moura que não é ladra: “Você me chamou de ladrona. Não se acusa ninguém de um troço desse sem prova!”, dispara Bebel.

O vilão de Paraíso Tropical pede para ela ficar quieta, mas a garota de programa interpretada por Camila Pitanga segue falando tudo que deseja: “Fala baixo por quê? Acusou, não pode bancar, é isso? Vamos lá, meu filho, seja homem! Vai, seja homem, fala aí. Pra todo mundo ouvir, né? Sumiu negócio teu na tua casa e como ultimamente eu ando muito por lá, cê acha que fui eu que peguei. Prova não tem nenhuma, mas certeza tem, não é, meu querido?”, dispara ela.

Paraíso Tropical Olavo revela para Bebel que ela está grávida e cria plano para roubar dinheiro de Antenor (Márcio de Souza/Globo)

Bebel ainda chama o cafajeste de Paraíso Tropical de otário e manda mais algumas indiretas: “Pois eu só te digo uma coisa, otário, quem tá rindo de você agora é o Jader, abre teu olho com ele! Abre teu olho!”, solta a personagem.

Sem paciência, Olavo diz que Bebel é muito ousada e manda ela embora do hotel: “Por que? Quando eu ficava lá no teu apê o que acontecia? Cê ficava lá, todo se gostosando comigo, e agora tá com vergonha?”, provoca ela.

