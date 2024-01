Novo Rei da Dinamarca assume após Margrethe abdicar do trono

A monarca dinamarquesa, Margrethe, de 83 anos, chocou o país ao anunciar sua decisão de abdicar do trono na véspera de Ano Novo, tornando-se a primeira monarca a fazê-lo em quase nove séculos. A sucessão foi formalizada durante uma reunião do Conselho de Estado no parlamento, onde Margrethe assinou a declaração de abdicação.

O momento histórico da abdicação

Na histórica reunião, estiveram presentes representantes do governo, a esposa australiana de Frederik, Mary, agora rainha, e o filho mais velho, Christian, de 18 anos, que se torna o novo herdeiro do trono. Uma hora após a assinatura, a primeira-ministra Mette Frederiksen proclamou Frederik como o novo rei na varanda do parlamento, seguido por um breve discurso do monarca.

O retorno à residência real

Após a proclamação, o novo rei e a rainha seguiram de carruagem de volta à sua residência, Amalienborg, um complexo real com uma história que remonta à década de 1750, situado no coração de Copenhagen. O casal continuará residindo com Margrethe, que manterá o título de rainha, embora ocupando seus respectivos palácios no complexo octogonal.

LEIA TAMBÉM: O destino do trono britânico: abdicação do Rei Charles III em favor de William?

Motivações da abdicação de Margrethe

Rei Frederik X da Dinamarca assume o trono — Foto: Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen/Reuters

Margrethe, que anteriormente expressou a intenção de permanecer no trono por toda a vida, não forneceu uma razão específica para sua surpreendente decisão. No entanto, ela mencionou uma cirurgia nas costas realizada em fevereiro do ano anterior como um fator que a levou a ponderar sobre seu futuro. O historiador Lars Hovbakke Sorensen especula que a rainha pode considerar que Frederik está preparado para assumir o trono.

A reação popular e expectativas futuras

Em temperaturas quase congelantes, dezenas de milhares de dinamarqueses se reuniram na capital para testemunhar os eventos, evidenciando a enorme popularidade da monarquia. Pesquisas recentes indicam que 82% dos dinamarqueses acreditam que Frederik se sairá bem em seu novo papel, enquanto 86% têm a mesma expectativa em relação à rainha Mary. Soren Kristian Bisgaard, um piloto de 30 anos, expressa orgulho ao testemunhar esse momento histórico, destacando o significado da família real na cultura dinamarquesa.

Fonte: G1