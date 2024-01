‘I’m Just Ken’ é premiada no Critics Choice Awards e reação de Ryan Gosling viraliza

O filme “Barbie” foi um grande sucesso ao longo do ano de 2023 e também o responsável por grandes memes que surgiram nos meses anteriores, e posteriores, a sua estreia.

Grande parte deles ficaram por conta de uma das músicas tema do filme, que foi responsável por “colocar em palavras” os sentimentos de Ken, interpretado pelo ator Ryan Gosling.

Com outras músicas de peso na disputa do Critics Choice Awards, a indicação, e vitória, de “I’m just Ken” na categoria “Melhor Canção” surpreendeu até mesmo o ator e intérprete da canção, que virou meme logo nas primeiras semanas de 2024 por conta de sua reação inusitada ao anúncio.

Conforme publicado pela Monet, não demorou muito para que a expressão do ator viralizasse nas redes sociais, arrancando boas gargalhadas do público.

Entre os indicados ao prêmio de “Melhor Canção Original”, também estavam as faixas “Dance The Night” e “What Was I Made For?” do filme Barbie; “Peaches” de Super Mario Bros: O Filme; “Road to Freedom”, de Rustin; e “This Wish”, de Wish: O Poder dos Desejos.

A REAÇÃO DO RYAN GOSLING LAKAKAKAKAKKA A KENENERGY SUMINDO NO OLHAR #CriticsChoice pic.twitter.com/poQo4hcnZY — bianca viu a zendaya (@faithtobieber) January 15, 2024

Reação inusitada

Apesar da vitória da canção não surpreender tanto ao público, Gosling se mostrou estar desacreditado diante da possibilidade de uma vitória. No momento da nomeação dos indicados o ator apareceu sério, mas sua expressão mudou rapidamente diante do anúncio da vitória, passando de uma “cara séria de indicado” para uma feição “assustada e incrédula”.

É claro que a reação do ator, e intérprete da música vitoriosa, não passou desapercebido para os internautas, que rapidamente registraram o momento e compartilharam suas reações nas redes sociais

“Se Ryan Gosling sabia que a derrota era certa, então ele estava definitivamente errado”, declarou uma internauta. No entanto, a opinião dela não pareceu ser unânime, visto que outras pessoas também se mostraram confusas com a premiação: “Gosling ficou tão confuso quanto todos nós”.

Agora se você ainda não assistiu ao filme “Barbie” e não conhece a canção, recomendamos dar uma olhada no vídeo dos bastidores da produção de “I’m Just Ken”.

