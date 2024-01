“Gongada, massacrada, objetificada”: atriz Paola Oliveira desabafa sobre criticas ao seu corpo

Em entrevista concedida ao Fantástico, a atriz Paola Oliveira falou sobre as críticas que recebeu pelas redes sociais em dezembro do ano passado, quando publicou um vídeo de um ensaio da escola de samba da Grande Rio, de pessoas que a julgavam pelo peso, corpo e idade. “Eles não me não me deixam em paz”, desabafou.

Paolla disse que resolveu dar um basta nas cobranças e levantar uma bandeira contra a pressão da sociedade pelo corpo perfeito. “Você imagina, me arrumar de achar linda, fazer uma roupa maravilhosa, e você vai para o ensaio. Chego no ensaio, você é gongada, você é massacrada, criticada, você não quer voltar. Eu não estava me sentindo daquele jeito, estava-me sentido bem, feliz. Então, eu comecei a ver a onda de mulheres admirando, e eu comecei a ver as críticas de um de um olhar um pouco mais afastado. Eu respondo, eu argumento, eu faço vídeos”, disse.

Segundo elas, no vídeo que postou os comentários maldosos foram tanto de homens quanto de mulheres, mas os últimos são os que mais chamam sua atenção. “Não sou eu que vou apontá-las. Talvez eu vá fazer outros vídeos para falar: ‘Sai daí, boba. Para de fazer isso, não descredibiliza o movimento de uma outra mulher’. Por mais que você não enxergue, se você olhar direitinho, está todo mundo ali muito pertinho, sendo julgada, sendo apontada, sendo objetificada, sendo diminuída”, disse.

A atriz disse que esse tipo de comentário já a maltratou muito, mas nos últimos tempos sua visão tem mudado e está na hora de tomar uma posição. “Eu tinha ataque cardíaco, suava de nervoso de ver uma foto horrível, de ver um braço ‘coisado’ que não era o que tinha que ser. Então, assim, é uma coisa horrorosa. É o tempo inteiro, só que a gente se cala. O estar mais confortável me faz ter mais vontade de falar, de querer subverter os lugares que eu mesma já ocupei, sabe?, disse.

Segundo Paolla, no final tudo se resume a liberdade e é essa sua bandeira. “Liberdade de ter o corpo que eu quiser, de sair do jeito que eu quiser. Se eu puder estar no carnaval, mas sem ter tanta preocupação, eu vou estar mais feliz”, disse.