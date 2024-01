BBB 24: reality da Globo liga ‘modo turbo’ de novo e emparedados saem na terça-feira

BBB 24: Lucas Henrique é o novo líder do reality (Reprodução/Globo)

Os participantes nem piscaram e logo já tem eliminação de novo. Segundo a dinâmica do BBB 24, nesta terça-feira (16) mais um concorrente ao prêmio milionário vai deixar a casa mais vigiada do Brasil.

Ao vivo, Tadeu Schmidt contou como vai acontecer nos próximos dias no Big Brother Brasil, que neste domingo (14) já formou um paredão inédito, mostrando que entrou na segunda semana com muito fogo no parquinho.

Após a Eliminação de Thalyta, Tadeu Schmidt compartilhou com o público a dinâmica dos próximos dias e uma nova prova do líder aconteceu e, em seguida, os brothers e sisters já formaram o terceiro paredão da temporada, que termina amanhã.

Confira como tudo aconteceu

BBB 24: Pizane, Beatriz e Davi estão no terceiro paredão (Reprodução/Globo)

Após Thalyta deixar a casa do BBB 24, ocupando a segunda vaga na eliminação, a noite do último domingo reservou mais uma prova de liderança. Desta vez, Lucas Henrique venceu a disputa e virou o novo líder.

Sem muita demora, ele e todo mundo da casa precisaram escolher alguém para o novo paredão. Desta vez, o terceiro dia de eliminação conta com Beatriz, que foi indicada pelo líder, Davi e Pizane, que foram pelo voto da casa.

Como votar no BBB 24

BBB 24: Vanessa Lopes fala da beleza de Nizam (Reprodução/Globoplay)

O público agora lida com um novo sistema de votação. Nesta temporada do Big Brother Brasil, quem vota tem duas escolhas: o voto único, feito apenas uma vez por meio do CPF, e o voto da torcida, em que é permitido mais de um voto por pessoa.

Cada uma das modalidades de votação terá o peso de 50% e o resultado será a média ponderada entre elas.Para optar pelo voto único, o público deve fazer o cadastro e informar o CPF e votar uma única vez.

Já o voto da torcida funciona como nas outras edições do reality, com um cadastro simples e gratuito. Neste, é possível votar quantas vezes quiser.

