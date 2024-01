BBB 24: após falar de Yasmin Brunet, Rodriguinho vira meme por causa do corpo

Além das declarações polêmicas dentro da casa do BBB 24, Rodriguinho virou meme na web depois de comentar que Yasmin Brunet estava mais velha e que “antigamente era mais bonita”. Imediatamente, anônimos que acompanham o reality show da Globo usaram o X, antigo Twitter, para falar sobre a aparência física do pagodeiro.

Recentemente, na rede social, ele foi comparado ao boneco Michelin e também às tartarugas ninjas. Vale destacar que o músico também está na lista de cancelados da atual temporada do Big Brother Brasil, ao lado da rapper Karol Conka, que esteve no BBB 21.

Yasmin tem um corpo estranho, ta velha. Disse o Rodriguinho no #bbb24 pic.twitter.com/q3bDuQPOOM — 🖖🏼 Dimitra Vulcana, a Doutora Drag (@DimitraVulcana) January 13, 2024

Rodriguinho e o efeito sanfona

Diferente da década de 1990, quando fazia sucesso com o grupo de pagode Os Travessos, o corpo de Rodriguinho mudou muito. Após 30 anos, o famoso precisou enfrentar o efeito sanfona e também a luta contra o diabetes.

LEIA TAMBÉM: Os anjos revelam para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Segundo o jornal Extra, o famoso procurou uma médica especializada para auxiliá-lo no emagrecimento meses antes de entrar no BBB 24. Porém, tudo começou em 2009, quando Rodriguinho pesava 92 kg e decidiu fazer uma lipoaspiração.

LEIA TAMBÉM: Apesar de herança, irmão de Suzane Richthofen acumula dívidas até sobre o túmulo dos pais

Nesta época, ele revelou ao site O Fuxico que não conseguia perder peso mesmo fazendo academia e natação. Em 2014, o efeito sanfona voltou a afetar o participante do camarote do BBB 24, mas ele descobriu ser diabético.

“Eu bebia uns oito litros de água por dia. Ia muito ao banheiro, ficava com sono e comecei a emagrecer mesmo comendo muita besteira. Conversei com minha mãe e com minha mulher e elas falaram para eu fazer um teste de diabetes”, contou o músico.

A partir deste momento, o pagodeiro cortou o açúcar e mudou o carboidrato para produtos integrais. Em 2016, o famoso voltou à mídia por aparecer mais gordo: “Engordei 20 kg (quando comparado ao início de Os travessos). Há dois meses, achei que estava tudo em ordem e desregulou tudo”.

LEIA TAMBÉM: Terra e Paixão: o segredo mais obscuro de Antônio será revelado na última semana