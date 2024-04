Veja como você deve usar as sombras de olhos e os cílios se tiver pálpebras caídas, como JLo

JLo A famosa é um exemplo de como usar as sombras de olhos e cílios em pálpebras caídas (@JLO/Instagram)

As sombras de olhos e cílios devem ser aplicados de acordo com nossos traços faciais, por exemplo, se você tem pálpebras caídas como JLo, há certas dicas a seguir.

Desta forma, você poderá aproveitar ao máximo seus traços, disfarçar linhas de expressão, rejuvenescer e se manter de acordo com as tendências, lembrando que nem tudo que está na moda fica bem em cada uma de nós.

Assim se usam as sombras de olhos e os cílios em pálpebras caídas

Foi assim que o maquiador de celebridades, Luis Torres, explicou, através de sua conta no TikTok, em um vídeo educativo para mostrar como usar sombras de olhos e cílios em pálpebras caídas, em relação ao Golden Globes 2024.

O influenciador que tem mais de 500 mil seguidores no TikTok usou duas celebridades como exemplo: Jennifer Lopez e Julia Garner, que brilharam com seus estilos respectivos no tapete vermelho.

No entanto, o especialista aponta que nas mulheres com pálpebra caída ou "proeminentemente gordinha, é preciso ter muito cuidado com o posicionamento das sombras". Se você faz parte desse grupo, "não podemos usar sombra brilhante ou iridescente na parte da pálpebra fixa abaixo das sobrancelhas, pois acentuaremos ainda mais essa parte".

"Abusar das sombras luminosas ou do iluminador na pele acentua as linhas de expressão e também dá volume em certas partes indesejáveis", acrescentou.

No entanto, Torres recomenda não deixar de lado as sombras brilhantes se elas fazem parte do nosso kit de beleza. As sombras de olhos e os cílios em pálpebras caídas simplesmente devem ser posicionados de forma mais adequada para aproveitá-los ao máximo.

Por exemplo, colocando o pigmento brilhante ou acetinado na área do canto interno do olho e usando cílios mais volumosos na região central do olho e não em direção ao canto externo como nos olhos de raposa.