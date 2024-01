Terra e Paixão: o final emocionante de Jonatas; será que ele volta a andar?

Um dos segredos de Terra e Paixão é se Jonatas (Paulo Lessa) volta a andar nos capítulos finais da novela da Globo. Diferente daqueles finais mágicos, a resposta para este mistério pode ser não. Ao que tudo indica, o personagem decide parar o tratamento delicado e viver em paz.

Em cenas da última semana da novela das 21 horas, o personagem vivido por Paulo Lessa passa por novas reviravoltas e surpreende o público ao negar fazer uma cirurgia complexa, que pode o levar à morte. No final de Terra e Paixão, Jonatas afirma que está feliz e que, ao lado do seu grande amor, forma uma família feliz.

Enquanto isso, Antônio (Tony Ramos) vai pagar por todos os seus crimes, incluindo o tiro que atingiu Jonatas, que acabou salvando a vida de Aline (Barbara Reis). Para quem não lembra, o rapaz foi atingido no lugar da protagonista da novela da Globo.

Terra e Paixão: para voltar a andar, Jonatas passaria por uma cirurgia de risco (Léo Rosario/Globo)

Na última semana, o vilão de Terra e Paixão aparece preso, mas uma fuga parece planejada para ele. No entanto, até o momento, não se sabe se o fazendeiro vai deixar a cadeia. O desfecho oficial segue guardado a sete chaves, sendo revelado apenas no capítulo de sexta-feira (19), quando a novela das 21 horas chega ao fim.

Jonatas vai casar em Terra e Paixão?

O personagem de Paulo Lessa não vai terminar a novela escrita por Walcyr Carrasco casado com a protagonista Aline (Barbara Reis). Ao que tudo indica, o filho de Gentil (Flavio Bauraqui) termina a trama com Graça (Agatha Moreira), mesmo demonstrando durante toda a história que era apaixonado por Aline, que deve ficar com Caio (Cauã Reymond).

Terra e Paixão: Jonatas (Paulo Lessa) termina a novela ao lado de Graça (Agatha Moreira) (João Miguel Júnior/Globo)

Com isso, a dúvida entre qual seria o final do personagem acabou. Em setembro, segundo a colunista Carla Bittencourt, do Notícias da TV, a sinopse colocava que Aline estava dividida entre Caio e Jonatas, mas parece que tudo está resolvido.

Mas, no final de Terra e Paixão, Jonatas não consegue despertar o amor da protagonista e se rende à paixão de Graça, que muda completamente de personalidade e começa a ganhar mais espaço na novela da Globo.

