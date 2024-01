Selena Gómez desmente rumores sobre desprezo de Timothée Chalamet

Selena Gomez e as amigas no Globo de Ouro 2024 Instagram: @selenagomez / Globo de Ouro (Instagram: @selenagomez / Golden Globes)

A cerimônia do Globo de Ouro 2024 tem dado muito o que falar, mas o que causou mais agitação foi o momento em que podemos ver Selena Gomez conversando com suas amigas para contar o que aconteceu com Timothée Chalamet.

Apesar de o áudio não ter som, de acordo com vários leitores de lábios, a atriz e cantora contou a Taylor Swift e à modelo Keleigh Teller que ela havia solicitado tirar uma foto com o renomado ator, mas sua namorada Kylie Jenner recusou seu pedido.

No vídeo, pode-se apreciar as reações de suas amigas, que ficaram extremamente chocadas com o que Selena Gómez contou sobre Timothée Chalamet.

Selena Gomez explode

O vídeo não demorou a se tornar viral e a notícia do desprezo de Timothée Chalamet e Kylie Jenner começou a se espalhar em vários portais de notícias, então era evidente que Selena Gomez ficaria sabendo que estavam falando muito daquele momento.

Para surpresa de alguns, a atriz ficou chateada e garantiu que não foi isso o que aconteceu, pedindo para pararem de analisar tudo o que ela fazia: “não disse porra nenhuma, estou cansada, parem de analisar demais cada um dos meus movimentos. Isso está ficando ridículo. E está errado!”

Pouco depois, a revista ‘People’ compartilhou uma nota garantindo que Selena Gomez não teve contato com Timothée Chalamet e Kylie Jenner em nenhum momento, então ela não estava falando sobre eles com Taylor Swift e Keleigh Teller.

No entanto, muitos usuários expressaram que a atriz aproveitou a oportunidade para se vitimizar novamente, pois o que foi dito sobre ela não foi nada de ruim, na verdade, muitos o interpretaram como algo típico entre amigas.