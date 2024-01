Repórter perde diamante de quatro quilates enquanto cobria o Globo de Ouro

Repórter perdeu diamante no Globo de Ouro Foto: Instagram @keltie

A cerimônia de gala do Globo de Ouro 2024, no último domingo, continua rendendo. Foi bastante divertida devido a tudo o que aconteceu nos bastidores entre vários artistas: Selena Gomez compartilhando fofocas com Taylor Swift, o ator Timothée Chalamet beijando Kylie Jenner, a piada desconfortável que o apresentador Jo Koy fez sobre a cantora Style, e outros mais.

Nem mesmo os jornalistas escaparam. Nessa última linha, a repórter Keltie Knight, do ‘E! News’, foi protagonista do que parece ser um acidente: ela perdeu seu anel de diamante de quatro quilates no evento.

A repórter estava cobrindo a entrega dos prêmios, quando de repente, percebeu que não tinha mais a pedra em seu anel. Rapidamente, ela recorreu desesperada às suas redes sociais para notificar e pedir ajuda caso alguém a encontrasse.

“Olá a todos! Se você é uma celebridade e vir um diamante de quatro quilates no tapete vermelho, o devolva a Keltie Knight na E!”. Porque já não existe e, hum, é real”, expressou num vídeo da sua conta no Instagram, mostrando o seu anel sem a tão preciosa pedra.

Na busca

A jornalista compartilhou em sua história desta rede social uma foto dela engatinhando no tapete vermelho em busca do diamante. Ela contou que acredita que perdeu a joia durante a sessão de fotos, pois a tinha quando terminou de se maquiar, e tem certeza disso, porque naquele momento ela limpou o anel.

Ao terminar a gala, ele notificou que ainda não o tinha encontrado.

"Atualização: terminei o tapete vermelho e agora estou no banheiro com Jersey Mikes e ainda não há diamante", escreveu junto a uma fotografia dela comendo e mostrando seu anel sem a pedra preciosa, da qual não detalhou o valor monetário.

A jornalista mostrou seu anel sem o diamante perdido no Globo de Ouro (Foto: Instagram @keltie)

Posteriormente, fez outra publicação em que disse que “encontrei um vídeo meu com o diamante na plataforma @enews, o que significa que ele se perdeu entre nossa plataforma e a linha de fotos, foi uma caminhada bastante curta. Está em algum lugar do sapato de alguém ou nesse tapete, era minha peça pessoal. Vou começar a ligar e manter vocês informados, mas acredito que realmente desapareceu”. “Ela tem um valor pessoal”, complementou.