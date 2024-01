Remake de Renascer: advogada golpista faz parte da família protagonista

A atriz Juliane Araujo foi escalada para viver uma das vilãs no remake de Renascer, que estreia na próxima segunda-feira (22) na Globo, substituindo Terra e Paixão. Na novela das 21 horas, ela vive Walquíria, uma advogada golpista e que não se relaciona tão bem com o marido.

A atriz faz parte do elenco principal da novela, já que sua personagem, que tem o apelido de Kika, será casada com José Bento (Marcello Melo Jr.), o segundo filho do protagonista José Inocêncio (Marcos Palmeira).

A previsão é que ela entre apenas na segunda fase de Renascer. Segundo a colunista Carla Bittencourt, do Notícias da TV, não será difícil do público perceber que a vida do casal é complicada, pois ela é caracterizada por várias idas e vindas.

Remake de Renascer: José Bento (Marcello Melo Jr.) será casado com advogada golpista (Fábio Rocha/Globo)

Quando Kika aparece em Renascer?

A previsão é que as cenas da personagem comecem a ir para o ar a partir do capítulo 12, quando ela e José Bento se conhecem no primeiro semestre da faculdade. A primeira vez que eles vão se encontrar é no trote universitário, mas ela já demonstra estar apaixonada.

Outro momento de destaque do casal é quando José Bento reprova no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e ganha força da amada. Neste momento, ela diz que ele é um grande advogado e vai ganhar muitas causas.

Mas, José Bento leva para outro caminho e começa a se achar o melhor de todos: “Talvez exista advogado melhor do que eu, mas não existe alguém que seja mais apto!”, afirma ele.

Remake de Renascer: José Venâncio (Rodrigo Simas), João Pedro (Juan Paiva) e José Bento (Marcello Melo Jr.) são os filhos do protagonista da novela (Fábio Rocha/Globo)

O elenco do remake da novela Renascer conta com Marcos Palmeira, Juliana Paes, Vladimir Brichta, Sophie Charlote, Julia Lemos, Irandhir Santos, Alice Carvalho, Belize Pombal, Fabio Lago, Pedro Neschling, Rodrigo Simas, Adanilo, Patrícia França, Evaldo Macarrão, Jackson Antunes, Maria Fernanda Cândido, Mell Muzzillo, Quitéria Kelly, Uiliana Lima, Ana Cecília CostaTheresa Fonseca, Samantha Jones, o cantor Xamã, Chico Diaz, Enrique Diaz, Breno da Matta, Edvana Carvalho, Antonio Calloni, Marcello Melo Jr., Gabriel Sater, Renan Monteiro, Juan Paiva, Humberto Carrão, Matheus Nachtergaele, Gabriela Medeiros, Lívia Silva, Duda Santos e Almir Sater.

